All’Agricantus di Palermo torna “Il teatro è una favola vivente”

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All’Agricantus di Palermo è pronta a ripartire con “Il teatro è una favola vivente”, la stagione di teatro per ragazzi affidata dal direttore artistico Vito Meccio alle migliori compagnie specializzate in spettacoli per l’infanzia. Da domenica 15 novembre saranno cinque gli spettacoli che con cadenza quasi mensile terranno compagnia alle famiglie con bambini dai 4 anni in su fino a domenica 4 aprile, offrendo loro viaggi fantastici in un’atmosfera di gioco, emozione e scoperta.

E sarà proprio la fantasia la protagonista delle domeniche pomeriggio al Teatro Agricantus grazie a spettacoli capaci di parlare ai più piccoli con intelligenza e poesia, rispettandone la curiosità e la sensibilità.

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Il via domenica 15 novembre alle ore 16 con “Hansel, Gretel e il segreto della Strega” della compagnia Nave Argo di Caltagirone, liberamente ispirato alla celebre fiaba dei fratelli Grimm e di cui firma testi e regia Iridiana Petrone. Gli attori Loriana Rosto e Giuseppe Carbonaro interpreteranno Hansel e Gretel, due fratelli che giocano, ridono e qualche volta litigano. Hansel è generoso e coraggioso, mentre Gretel è sensibile e gentile. Un giorno, inoltrandosi nel cuore del bosco, i due fratelli trovano una casetta piena di sorprese e di segreti. Con l’aiuto di un corvo parlante un po’ smemorato, qualche lacrima di pentimento e tanto divertimento, i due bambini scopriranno il valore del rispetto e della collaborazione. Con le musiche originali di Giuseppe Nicolosi, le scene di Tiziana Rapisarda e i costumi di Concetta Cannizzaro, lo spettacolo unisce teatro d’attore ed elementi di teatro di figura per accompagnare i più piccoli in un’avventura divertente e ricca di significato.

Domenica 13 dicembre torna al Teatro Agricantus la compagnia Teatro Bertolt Brecht di Formia con “La fattoria degli animali”, di cui firma testo e regia Maurizio Stammati. Lo spettacolo, liberamente ispirato al celebre romanzo di George Orwell, ne ripercorrerà la storia in chiave grottesca e comica con gli attori Peter Ercolano, Sara Petrone e Maurizio Stammati e i pupazzi di Ada Mirabassi.

Domenica 7 febbraio arriva sul palco di via XX Settembre la compagnia I Trovatori di Castelbuono con lo spettacolo “Cipollino e Violetta on the road” di Annamaria Guzzio, ispirato ai personaggi di Gianni Rodari, mentre il 7 marzo sarà la volta della compagnia La Mansarda di Caserta con “La gatta con gli stivali” di Roberta Sandias, ispirata alle fiabe di Giovan Battista Basile e Charles Perrault: una rilettura della celebre fiaba che mette al centro della storia la libertà di scelta e l’autodeterminazione.

È ancora uno spettacolo della compagnia I Trovatori a chiudere la rassegna “Il teatro è una favola vivente”: domenica 4 aprile la compagnia di Castelbuono tornerà in scena all’Agricantus con “Il mito della rosa rossa” di Giuseppe Vignieri, uno spettacolo in cui la magia dei miti greci incontra la vivacità della giullarata medievale.

La rassegna “Il teatro è una favola vivente” è un invito a sviluppare creatività e senso critico, ma anzitutto è un invito a spegnere i telefonini e a ritrovarsi insieme, genitori e figli, per assistere a una storia che prende vita in un luogo magico come il teatro, dove tutto può accadere.