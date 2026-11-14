Casa, il Sunia rilancia la sfida per Catania: “Basta interventi di facciata, serve una città per tutti”

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La crisi abitativa a Catania non è più un’emergenza circoscritta alle fasce più fragili, ma un problema strutturale che coinvolge un numero crescente di famiglie, giovani, studenti, pensionati, e ovviamente lavoratrici e lavoratori precari. È da questa consapevolezza che il Sunia provinciale, nel celebrare i suoi cinquant’anni di attività, ha rilanciato la necessità di politiche pubbliche capaci di garantire il diritto alla casa e contrastare le disuguaglianze.

Il tema è stato al centro del seminario “Parliamo di casa”, che si è svolto ieri mattina, venerdì 13 novembre, all’Ostello degli Elefanti, in via Etnea, organizzato in collaborazione con Volere La Luna e con l’Osservatorio delle politiche urbane e territoriali. Un confronto tra studiosi, professionisti e rappresentanti sindacali sulle prospettive dell’edilizia pubblica e sociale e sulle trasformazioni della città.

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A introdurre i lavori sono state Giusi Milazzo, della segreteria nazionale Sunia, e la segretaria provinciale del Sunia, Agata Palazzolo. Sono intervenuti il segretario generale del Sunia di Roma e membro della segreteria nazionale, Emiliano Guarneri, l’architetta Chiara Rizzica, la sociologa Rita Palidda, gli ingegneri Maurizio Palermo e Mario Spampinato e gli architetti Aurelio Cantone, Giovanni Leone e Pippo Lanza.

“Il disagio abitativo è sempre più in crescita – ha detto la segretaria Agata Palazzolo- anche a causa delle difficoltà di trovare alloggi a canoni sostenibili mentre i salari sono fermi da anni e le spese legate alla casa, alle utenze, al condominio, ma anche le spese per i beni essenziali, sono notevolmente aumentate. Spesso l’incidenza del canone rispetto al reddito per molte famiglie è superiore al 45%. Dagli anni 70 in poi si era pensato che favorire l’acquisto della casa potesse servire ad equilibrare il mercato degli affitti. Di fatto l’aumento delle case in proprietà non ha determinato l’immissione di altri alloggi nel mercato degli affitti, anche per la tendenza da parte di affittare le case attraverso gli affitti brevi (case vacanza, b&b), o anche per la paura di ritrovarsi un inquilino moroso. Sono tantissimi gli alloggi che purtroppo hanno bisogno di interventi di manutenzione straordinaria per cui non possono essere immessi nel mercato della locazione. Trovare casa è difficile se non si hanno un reddito alto e le opportune garanzie”.

Per il Sunia di Catania il “Piano casa” non è sufficiente a dare risposta al disagio, né a breve né a lungo termine; neppure la riduzione della cedolare al 5% prevista nella nuova legge di bilancio porterà un beneficio ,se non ai locatori.

Per la segretaria nazionale Giusi Milazzo “non si può pretendere di aprire nuovi scenari o trovare soluzioni fantasiose”. La proposta del Sunia è invece fare dell’edilizia residenziale pubblica e sociale il motore di una rigenerazione urbana autentica, fondata sul recupero degli immobili abbandonati o sottoutilizzati, sul contenimento del consumo di suolo e sull’integrazione tra abitazioni, servizi, verde pubblico, scuole e mobilità. Una visione che guarda soprattutto alle periferie e ai quartieri storici segnati da povertà economica, sociale ed educativa.

Al centro della riflessione è stato anche il nuovo Piano urbanistico generale di Catania, sul cui percorso di elaborazione Milazzo ha espresso perplessità per la mancata condivisione degli studi necessari a individuare i bisogni della popolazione.

Netta la critica della segretaria nazionale agli interventi di riqualificazione che non incidono sulle condizioni di vita degli abitanti. “La rigenerazione urbana così come interpretata e attuata è un falso”, ha affermato, denunciando “operazioni superficiali di “maquillage” che non affrontano le cause della marginalità che, se non vengono governate da una regia pubblica, incentivano espulsioni e aumento dei canoni”.

Preoccupazione è stata espressa anche per lo spopolamento di alcune aree cittadine e per l’assenza di strategie efficaci di recupero del patrimonio edilizio esistente. Il sindacato degli inquilini chiede invece un percorso partecipato che coinvolga cittadini, associazioni, professionisti, università e amministrazione comunale.

Per Emiliano Guarneri “la difficile situazione abitativa in tutta Italia è ormai nota e si inquadra in una prospettiva europea. Una crisi che riesce a far crollare un governo social democratico come quello spagnolo.



Il piano casa non offre risposte, e il diritto alla casa è una della rivendicazioni che il 20 novembre finiranno in piazza con lo sciopero generale CGIL al quale aderiamo. È assolutamente necessario che l’amministrazione pubblica riprenda il suo ruolo centrale”.