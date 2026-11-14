“Città in cantiere”, criminalità ed edilizia a Torino e Catania – di Lucia Russo

Sud e Nord a confronto nella ricerca promossa da FILLEA CGIL PIEMONTE E FILLEA CGIL Sicilia

- Pubblicità -

Col titolo “Città in cantiere, sviluppo urbano e criminalità organizzata in Sicilia e Piemonte”, questa recentissima indagine approfondisce la situazione del settore edile a Catania e Torino nel periodo 2020-2025.

Una ricerca indipendente che raccorda dati, documentazione, letteratura scientifica, inchieste giudiziarie del periodo insieme a interviste a soggetti esperti dei due territori. Nata dall’esigenza di Fillea CGIL di comprendere come e quanto siano mutati gli ingranaggi attraverso cui la criminalità organizzata riesce a interagire con il settore delle costruzioni, e con quali differenze, tra due territori distanti e diversi quali Piemonte e Sicilia.

- Pubblicità -

Lo studio non è stato ancora pubblicato, ma nelle sue premesse, modalità di conduzione e nei contenuti è stato presentato in anteprima il 13 novembre u.s. nella sede di CGIL Catania, in presenza dei suoi autori, di autorevoli rappresentanti dei sindacati regionali e nazionali, di Libera e delle istituzioni nazionali, raccogliendo un grande afflusso e attenzione di pubblico, sotto la conduzione e moderazione della giornalista Laura Di Stefano.

Ha aperto i lavori Vincenzo Cubito, segretario generale della Fillea Cgil di Catania, con la speranza espressa che la giornata possa risultare utile a fare luce sui sistemi che le mafie e i poteri collusi hanno introdotto per scopi criminali, insieme alla certezza che la FILLEA e la CGIL non abbasseranno mai la testa di fronte ai soprusi e alle minacce.

A seguire, le relazioni degli autori della ricerca, Antonio Vesco del Centre Européen de Sociologie et de Science Politique dell’Université Paris, Rocco Sciarrone del Dipartimento Culture, Politica e Società dell’Università di Torino, Attilio Scaglione del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università Federico II di Napoli, Gianni Belloni, giornalista direttore del Centro di inchiesta e documentazione sulla criminalità in Veneto.

La specificità della collaborazione tra i ricercatori e Fillea CGIL e la novità del confronto diretto ed esplicito, dei due importanti territori raccontati, sono stati richiamati da più voci. «Sono poche le ricerche in letteratura che si avventurano in comparazioni esplicite», dice Antonio Vasco.

Perché queste due città sono importanti? E perché c’è cosi poca letteratura su di loro, diversamente da quanto avviene per l’asse parallelo Palermo-Milano?

Rocco Sciarrone, del Dipartimento Culture, Politica e Società dell’Università di Torino, ha sottolineato come l’edilizia sia un campo utile per aprire alla mafia. Si è soffermato sulla definizione scientifica della cosiddetta “area grigia”, e ha spiegato perchè perché Torino e Catania – molto diverse anche sotto il profilo della mafia – siano città molto importanti che è utile mettere in comparazione, posto che ultimamente ci si occupa poco di Mezzogiorno d’Italia.

In entrambe le città – per Sciarrone – la filiera dell’edilizia, oltre ad essere molto rilevante sia economicamente sia per i rapporti di potere, risulta polarizzata con un numero ristretto di imprese in possesso di risorse e competenze per operazioni complesse, e poi via via frammentata in piccole e piccolissime imprese. La mafia non ha bisogno di comandare l’intero sistema, gli basta penetrare negli ingranaggi. Non c’è una linea netta tra economia legale e linea criminale. Opera come “global service”. Sono molto importanti le relazioni e perciò bisogna conoscere le identità della filiera per prevenire le infiltrazioni.

Attilio Scaglione, del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università Federico II di Napoli ha mostrato i dati di contesto sui casi di Torino e di Catania, mostrando le fonti statistiche utilizzate in relazione alle strutture d’appalto in vigore dal 2019 ad oggi, e come il settore edile si sia trasformato.

Gianni Belloni ha parlato delle specificità di Torino, «città che più di tutte ha subito la trasformazione urbana, profondamente. Ha dovuto ripensarsi da città fabbrica, città della Fiat a qualcos’altro che non è ancora ben chiaro cosa sia». Belloni ha esposto come nel ripensare le aree non più industriali, si siano innescate delle dinamiche in cui anche il rapporto con la pubblica amministrazione dei soggetti interessati a intervenire sul territorio è mutato.

Alla presentazione della ricerca ha fatto seguito la tavola rotonda alla quale hanno partecipato Federico Bellomo, segretario generale CGIL di Torino, in sostituzione di Giorgio Airaudo, Massimo Cogliandro, segretario generale della Fillea Cgil Piemonte; Alfio Mannino, segretario generale della Cgil Sicilia; Giovanni Pistorio, segretario generale della Fillea Cgil Sicilia; Enza Rando, senatrice della Repubblica e componente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle mafie; Alberto Vannucci, dell’ufficio di presidenza di Libera, e Antonio Di Franco, segretario generale della Fillea Cgil.

Tra i vari intervenuti alla Tavola rotonda, la senatrice Enza Renda ha sottolineato l’importanza di questa ricerca a fronte della questione etica nel Paese, sostenendo che le mafie sono purtroppo tornate di grande attualità, più forti e più ricche di prima, a fronte di un indebolimento dell’amministrazione, dei presidi della legalità e dei controlli.

In conclusione, Antonio di Franco, segretario generale Fillea CGIL, ha fatto il punto su come sia cambiato il peso del settore edile rispetto al 2019 alla luce delle nuove normative, e parallelamente ha esposto il cambiamento dell’infiltrazione mafiosa nel settore, anche alla luce delle più recenti inchieste.

di Lucia Russo