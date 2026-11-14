Colletta Alimentare, a Catania tre fedi unite in un gesto di pace

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CATANIA 14 NOVEMBRE 2026 – Hanno indossato con un sorriso le pettorine arancioni della Colletta Alimentare, aiutati dai volontari di Banco Alimentare della Sicilia, e hanno iniziato a percorrere insieme le corsie del supermercato alla ricerca degli alimenti da donare alle persone in difficoltà.

Tre rappresentanti di confessioni religiose diverse, uniti dalla convinzione che la pace si costruisca anche attraverso i gesti quotidiani di attenzione verso gli altri. Don Vincenzo Branchina, vicario generale dell’Arcidiocesi di Catania, l’imam Kheit Abdelhafid, presidente della Comunità Islamica di Sicilia, e Dario Grappone, pastore evangelico dell’Esercito della Salvezza e responsabile della Comunità di Catania, hanno scelto di fare insieme la spesa per la 30ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare®.

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Un’iniziativa che dà forma concreta a “Gesti che costruiscono pace”, il tema scelto quest’anno per celebrare il trentennale della Colletta Alimentare.

Dall’olio ai legumi, dalle conserve di pomodoro al riso, i tre rappresentanti religiosi hanno riempito i carrelli pensando alle necessità delle persone e delle famiglie che ogni giorno ricevono sostegno attraverso la Rete Banco Alimentare. Un gesto semplice, compiuto insieme, che supera le differenze e mette al centro ciò che accomuna tutti: il riconoscimento del bisogno dell’altro.

«La Colletta Alimentare ci aiuta ad aprire gli occhi sui bisogni degli altri – ha sottolineato don Vincenzo Branchina –. Crea comunione, abbatte separazioni, costruisce ponti. Perché la pace non è soltanto assenza di guerre, ma capacità di creare relazioni. E quando guardiamo una persona nel suo bisogno, anche tra religioni diverse cadono i muri».

Un messaggio condiviso dall’imam Kheit Abdelhafid: «La povertà e il bisogno non hanno religione, non hanno colore. Siamo qui per testimoniare la nostra unione e un rapporto consolidato nel tempo, basato sull’amicizia, sul confronto e sul dialogo costruttivo».

«Ognuno può fare qualcosa e con poco possiamo fare tanto – ha aggiunto Dario Grappone –. La persona che aiutiamo può essere il nostro vicino di casa, italiano o straniero, appartenere alla nostra comunità di fede oppure a un’altra. La pace va oltre qualsiasi appartenenza ed è qualcosa di cui tutti abbiamo bisogno».

Ad accompagnare i tre religiosi Pietro Maugeri, presidente di Banco Alimentare della Sicilia e vicepresidente di Fondazione Banco Alimentare. «Da trent’anni la Colletta è una festa di volti, incontri e speranza – ha ricordato Maugeri –. Abbiamo invitato i rappresentanti di tre confessioni religiose a compiere lo stesso gesto che chiediamo oggi a chiunque faccia la spesa: donare una parte dei propri acquisti a chi attraversa un momento di difficoltà. Un gesto concreto che ci ricorda che condividere il bisogno significa condividere il senso della vita. È così che possiamo contrastare la solitudine e costruire pace».

Anche quest’anno, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, oltre alla concessione dell’Alto Patronato, ha scelto di aderire alla Colletta Alimentare con una donazione di generi alimentari, rinnovando un gesto di attenzione e vicinanza verso le persone in difficoltà. Un sostegno che richiama il valore della responsabilità condivisa e al quale si aggiunge quello di Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, che attraverso un videomessaggio ha invitato tutti a partecipare alla #Colletta26.

Oggi la Colletta Alimentare in tutta Italia

Oggi, sabato 14 novembre, si celebra la 30ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare®, promossa da Fondazione Banco Alimentare ETS con l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Oltre 160.000 volontari sono presenti in 12.000 supermercati in tutta Italia, riconoscibili dalla caratteristica pettorina arancione, per invitare i cittadini a donare alimenti a lunga conservazione. In Sicilia la Rete Banco Alimentare sostiene 322.121 persone in difficoltà attraverso 834 organizzazioni partner territoriali.

I prodotti richiesti sono: olio, legumi e verdure in scatola, conserve di pomodoro e sughi pronti, tonno in scatola, riso e prodotti per la colazione e la merenda.

È possibile partecipare alla Colletta donando la spesa online attraverso le piattaforme aderenti indicate sul sito www.bancoalimentare.it