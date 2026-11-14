Mivà di Leggere 0-6, si recupera il 20 novembre a Enna l’incontro sulla dislessia

Alle 17, alla Biblioteca comunale un appuntamento di formazione dedicato ai Disturbi specifici dell’apprendimento e la presentazione del libro “Dove sei Albert?”

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Rimandato per il blocco voli causato dall’Etna, verrà recuperato il prossimo venerdì 20 ottobre l’incontro di formazione voluto da “MIVà di Leggere 0-6”, con protagonista l’attore e scrittore Francesco Riva che offrirà un focus sulla dislessia e i Disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa).

Il progetto finanziato dal Centro per il libro e la lettura (Cepell) e promosso dall’associazione La Fabbrica di Mivà, capofila di una rete che coinvolge i Comuni di Enna e Aidone e diverse realtà del territorio impegnate nel settore dell’infanzia, prevede infatti delle iniziative dedicate alla promozione della lettura ad alta voce e alla costruzione di una cultura sempre più attenta all’inclusione.

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Nel corso dell’incontro sarà presentato il libro “Dove sei Albert?”, un racconto con cui Francesco Riva condivide la propria esperienze passando dal teatro ai libri e contribuendo a promuovere una maggiore consapevolezza e sensibilità sul tema dei Dsa e favorire una maggiore comprensione delle difficoltà legate all’apprendimento, stimolando una riflessione sui percorsi necessari per una società più inclusiva e capace di valorizzare le differenze.

L’appuntamento, patrocinato dal Comune di Enna, sarà introdotto da Marinella Adamo, dirigente scolastico e assessore comunale alla Pubblica istruzione.

Accanto all’autore interverranno Sara Padalino, neuropsichiatra infantile dell’Asp di Enna, e Antonella Dongarrà, logopedista e referente del gruppo locale di “Nati per Leggere”.

La partecipazione è libera.