Sanità siciliana, l’associazione RESTARE di Caltanissetta: «I tagli colpiscano gli sprechi, non i malati»

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Caltanissetta, 14 novembre 2026 – L’associazione RESTARE interviene sulla crisi della sanità siciliana, alla luce delle notizie di questi giorni: il disavanzo che nel 2026 potrebbe raggiungere i 400 milioni di euro, i tagli agli acquisti imposti dall’assessore Caruso per recuperare 250 milioni, e il caso del giovane rimasto 15 ore su una barella al pronto soccorso di Milazzo in attesa di un posto letto.

«Sono due facce della stessa medaglia», dichiara il presidente di RESTARE, Adriano Nicosia. «Da un lato i conti che non tornano, dall’altro i cittadini che pagano il prezzo di un sistema che non funziona. Ma la sanità non è un’azienda qualunque: dietro un servizio non garantito c’è una persona che soffre, che aspetta, che a volte rischia la vita».

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RESTARE riconosce che il risanamento dei conti sia necessario. Ma chiede che i tagli colpiscano esclusivamente gli sprechi, non i servizi ai cittadini.

«L’istituzione dell’Azienda Zero per centralizzare gli acquisti è una misura che può funzionare», prosegue Nicosia, «ma solo se serve a eliminare le duplicazioni e le inefficienze, non a tagliare ciò che serve ai pazienti. I 250 milioni da recuperare non possono essere sottratti a reparti, personale e attrezzature. Devono uscire dagli sprechi, dagli acquisti gonfiati, dalle procedure inutili».

L’associazione solleva poi una questione di metodo, che riguarda la valutazione dei manager.

«L’assessore Caruso ha annunciato la decadenza automatica dei direttori generali che non raggiungeranno gli obiettivi di risanamento», ricorda Nicosia. «Ma la domanda è: quali obiettivi? Se la valutazione è solo contabile, il rischio è che i manager taglino i servizi per far quadrare i bilanci. Noi chiediamo che la responsabilità sia misurata anche e soprattutto sui risultati per i pazienti: tempi di attesa, qualità delle cure, accessibilità. Un manager che chiude un reparto per risparmiare non ha fatto il bene della sanità: ha solo spostato il problema».

Il caso di Milazzo è, per RESTARE, l’esempio di ciò che accade quando la contabilità prevale sulla clinica. Un giovane con una frattura ha atteso 15 ore su una barella perché l’ortopedia di Milazzo ha solo 12 posti letto per un bacino di 120.000 abitanti. «Non è un incidente isolato», commenta Nicosia. «È il segnale di una rete ospedaliera che non regge. E mentre si discute di tagli, i cittadini continuano a spostarsi da un presidio all’altro in cerca di cure».

RESTARE chiede pertanto:

Che i tagli agli acquisti siano verificati nel merito: cosa si taglia, e perché. Con trasparenza sui criteri. Che la valutazione dei manager includa indicatori di qualità dei servizi e di esito per i pazienti, non solo parametri economici. Che i risparmi ottenuti siano reinvestiti nei servizi e nel personale, non solo usati per coprire il disavanzo. Che la Regione apra un confronto pubblico con le rappresentanze civiche e sindacali prima di applicare misure che incidono sull’assistenza.

«La sanità non si tratta con i bilanci», conclude Nicosia. «I servizi ai cittadini vanno garantiti, tutti ed efficientemente. Dietro un turno scoperto, una lista d’attesa che si allunga, una barella occupata per ore, c’è molta sofferenza. Noi di RESTARE continueremo a vigilare, e a chiedere che chi governa la sanità lo faccia con la testa, ma anche con il cuore».