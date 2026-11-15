Catania, dal barocco al grande schermo: terzo incontro sui luoghi del cinema promosso da BCsicilia e Università Popolare

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Dai palazzi aristocratici alle architetture barocche di via Crociferi, Catania si racconta attraverso il grande cinema. È dedicata alla città etnea la terza lezione del corso online “Luoghi, storie e personaggi del Cinema in Sicilia”, promosso da BCsicilia e dall’Università Popolare, in programma martedì 17 novembre 2026 alle ore 18.

Dopo la presentazione di Alfonso Lo Cascio, presidente regionale di BCsicilia, interverrà Maria Teresa Di Blasi, storica dell’arte e presidente della sede di BCsicilia di Catania, che affronterà il tema “Catania. Dal barocco agli anni ’60: «I Vicerè», «Storia di una capinera» e «Il Bell’Antonio»”.

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L’incontro proporrà un itinerario tra cinema, letteratura e patrimonio artistico, alla scoperta dei luoghi che hanno fatto da scenario a celebri trasposizioni cinematografiche. Una città che, attraverso lo sguardo dei registi, diventa protagonista delle vicende narrate, restituendo atmosfere, contraddizioni e trasformazioni della società siciliana.

Nel 1960 Mauro Bolognini scelse Catania per ambientare “Il Bell’Antonio”, tratto dall’omonimo romanzo di Vitaliano Brancati: la barocca via Crociferi fa da sfondo ad alcune delle scene più significative della tormentata vicenda di Antonio Magnano. La stessa strada torna, con atmosfere romantiche e notturne, in “Storia di una capinera”, il film del 1993 con cui Franco Zeffirelli portò sullo schermo il romanzo di Giovanni Verga e la dolorosa storia della giovane Maria, costretta alla vita monastica. Ancora via Crociferi compare ne “I Vicerè” di Roberto Faenza, tratto dal romanzo di Federico De Roberto, che racconta le vicende della famiglia Uzeda sullo sfondo dei cambiamenti politici e sociali dell’Ottocento.

Il percorso toccherà inoltre i set allestiti in alcuni dei luoghi più rappresentativi del patrimonio storico e monumentale catanese: Palazzo Biscari, l’ex casa spirituale dei Gesuiti, il Monastero dei Benedettini e Villa Cerami, sede universitaria di Giurisprudenza. Un’occasione per rileggere questi spazi attraverso il dialogo tra le opere letterarie, le immagini cinematografiche e la storia della città.

Il corso comprende dieci lezioni e quattro visite guidate ai luoghi del cinema: il 22 novembre a Catania, il 6 dicembre a Ciminna e Palazzo Adriano, il 16 e 17 gennaio 2027 alla Costa delle Aci e il 6 e 7 febbraio 2027 alle Isole Eolie. Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e iscrizioni: tel. 346.8241076, email segreteria@unipoti.it.