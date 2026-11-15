Cyberattacchi e falsi allarmi in Italia, danni fino a 20 milioni di euro tra scuole, aeroporti e supermercati

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Gli attacchi informatici e i falsi allarmi che hanno interessato nelle ultime due settimane scuole, supermercati e collegamenti aerei in Italia potrebbero aver provocato danni economici complessivi compresi tra 2,8 e 20,1 milioni di euro.

È quanto emerge da un report del Centro Studi Unimpresa, che ha elaborato una prima valutazione dei costi diretti e indiretti sostenuti dal settore pubblico, dalle imprese e dalle famiglie in relazione agli episodi verificatisi tra il 2 e l’11 novembre.

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Secondo le stime, i costi pubblici diretti oscillano tra 1,1 e 4,4 milioni di euro, mentre quelli sostenuti dal settore privato, considerando anche le conseguenze indirette, sono compresi tra 1,7 e 15,7 milioni. La componente economicamente più rilevante è rappresentata proprio dai costi privati indiretti, stimati tra 1,5 e 11,4 milioni di euro: ore di lavoro perdute dai genitori costretti a raggiungere le scuole, tempo sottratto ai passeggeri, verifiche preventive sugli impianti commerciali e interruzioni delle attività produttive. Sono presi in considerazione tre fenomeni: le manomissioni a distanza degli impianti di refrigerazione di alcuni supermercati, i falsi allarmi bomba che hanno interessato otto collegamenti aerei da e per l’Italia e le minacce inviate a centinaia di istituti scolastici l’11 novembre. Per le scuole, in particolare, vengono ipotizzate tra 200.000 e 900.000 ore di lezione perse, un danno sociale che non è stato monetizzato e che pertanto non concorre alla stima economica complessiva. Viene evidenziata, inoltre, una forte asimmetria tra il costo potenzialmente molto contenuto delle azioni ostili e le conseguenze economiche che queste possono determinare. L’invio di messaggi minatori a centinaia di destinatari può richiedere risorse minime, ma produrre evacuazioni, mobilitazione delle forze dell’ordine, interruzioni dei servizi, ritardi nei trasporti e costi aggiuntivi per migliaia di attività economiche. Il problema riguarda soprattutto le piccole e medie imprese, che dispongono generalmente di risorse organizzative e finanziarie inferiori rispetto alle grandi aziende per prevenire, individuare e gestire gli incidenti informatici. La sicurezza digitale assume quindi una rilevanza economica che va oltre la protezione dei sistemi informatici, incidendo sulla continuità aziendale, sulla produttività e sulla fiducia di consumatori e operatori.

«Gli episodi degli ultimi giorni ci consegnano un problema che non possiamo più considerare soltanto una questione informatica o di ordine pubblico. La sicurezza digitale è diventata una componente essenziale della sicurezza economica nazionale. Quando una scuola interrompe le lezioni, un aereo viene deviato o un supermercato è costretto a fermare i propri impianti, il danno non riguarda esclusivamente chi subisce direttamente l’attacco. Le conseguenze si estendono alle famiglie, ai lavoratori, alle imprese e, in definitiva, all’intero sistema produttivo. Le nostre stime indicano che, anche in un periodo molto limitato, il conto può arrivare a 20 milioni di euro. È una cifra significativa, soprattutto se confrontata con le risorse relativamente modeste che possono essere necessarie per provocare questi disagi. La questione più delicata riguarda le piccole e medie imprese. Una grande organizzazione può disporre di strutture dedicate alla sicurezza, specialisti informatici e procedure per garantire la continuità operativa. Una piccola azienda, un esercizio commerciale o un’impresa familiare spesso non hanno queste possibilità. Per loro, anche un incidente apparentemente circoscritto può significare perdita di merci, interruzione delle vendite, spese impreviste e difficoltà nel rapporto con i clienti. Dobbiamo evitare che la sicurezza digitale diventi un ulteriore elemento di disuguaglianza competitiva tra grandi e piccole imprese. Il Governo ha già avviato iniziative importanti per rafforzare la cybersicurezza nazionale e il lavoro delle istituzioni competenti costituisce un presidio fondamentale. Occorre tuttavia compiere un passo ulteriore, costruendo un sistema di prevenzione che raggiunga concretamente il tessuto produttivo, le scuole e i servizi essenziali. Servono procedure uniformi, maggiore coordinamento, formazione e strumenti accessibili anche alle imprese di minori dimensioni. Sarebbe utile prevedere misure fiscali e finanziarie che favoriscano gli investimenti delle PMI nella protezione informatica e nella continuità operativa. Non sappiamo ancora chi sia responsabile dei diversi episodi e sarebbe imprudente attribuire loro una regia comune senza elementi investigativi. Sappiamo però che l’effetto economico di queste azioni può essere molto superiore al costo necessario per realizzarle. È questo squilibrio che dobbiamo correggere. La risposta non può essere affidata all’allarme del momento, ma deve diventare parte di una strategia nazionale stabile. Investire nella sicurezza significa proteggere il lavoro, difendere la competitività delle imprese e rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. È una scelta di politica economica, prima ancora che tecnologica» commenta il vicepresidente di Unimpresa, Giuseppe Spadafora.

Secondo il Centro Studi Unimpresa, gli episodi che hanno interessato l’Italia nella prima parte di novembre 2026 mostrano come le minacce informatiche e i falsi allarmi possano produrre conseguenze economiche significative anche in assenza di attacchi capaci di compromettere stabilmente infrastrutture o servizi. La diffusione di messaggi contenenti minacce di esplosioni, la manomissione a distanza di impianti commerciali e le segnalazioni che hanno provocato deviazioni o controlli straordinari nei collegamenti aerei rappresentano fenomeni differenti per modalità operative e caratteristiche tecniche. Presentano tuttavia un elemento comune: la capacità di generare costi economici e organizzativi molto superiori alle risorse potenzialmente necessarie per provocarli. È stata elaborata una valutazione preliminare delle conseguenze economiche di tre gruppi di episodi verificatisi tra il 2 e l’11 novembre: le manomissioni degli impianti di refrigerazione dei supermercati, i falsi allarmi bomba sui collegamenti aerei da e per l’Italia e le minacce rivolte agli istituti scolastici. Il perimetro temporale è circoscritto e non comprende tutti gli episodi segnalati nello stesso periodo. La quantificazione riguarda esclusivamente le componenti per le quali è stato possibile formulare ipotesi economiche ragionevoli. Il risultato è una stima complessiva compresa tra 2,8 e 20,1 milioni di euro, con una differenza significativa tra lo scenario minimo e quello massimo. L’ampiezza dell’intervallo riflette soprattutto l’incertezza sul numero delle attività coinvolte, sulla durata delle interruzioni e sull’entità delle conseguenze indirette. Non si tratta di danni certificati, ma di una valutazione economica di scenario.

Il conto complessivo: fino a 20,1 milioni di euro.

La prima distinzione riguarda la ripartizione tra settore pubblico e settore privato. I costi pubblici diretti sono stimati tra 1,1 e 4,4 milioni di euro e comprendono la mobilitazione delle forze dell’ordine, le attività di verifica e bonifica, gli interventi negli aeroporti, l’impiego dei velivoli militari e il costo del personale scolastico retribuito durante le sospensioni delle lezioni. Il settore privato sostiene invece una quota potenzialmente molto più elevata del danno complessivo, compresa tra 1,7 e 15,7 milioni di euro. Questa componente comprende le perdite delle imprese direttamente coinvolte, i ritardi e le deviazioni dei voli, le verifiche preventive effettuate dagli esercizi commerciali e il tempo di lavoro perduto dalle famiglie. Nel dettaglio, i costi privati diretti oscillano tra 100.000 euro e 4,4 milioni, mentre quelli indiretti sono stimati tra 1,5 e 11,4 milioni. Nello scenario più oneroso, il settore privato rappresenta circa il 78% del costo complessivo. Il dato evidenzia come una parte rilevante delle conseguenze economiche ricada su soggetti che non sono necessariamente i destinatari diretti delle minacce. Un’impresa può subire una perdita di produttività perché i dipendenti devono interrompere il lavoro, un esercizio commerciale può sostenere costi preventivi pur non essendo stato attaccato e una compagnia aerea può registrare spese straordinarie anche quando l’allarme si rivela infondato. La componente economicamente più rilevante è rappresentata proprio dai costi privati indiretti, che nello scenario massimo superano gli 11 milioni di euro e costituiscono oltre la metà dell’impatto economico complessivo.

Supermercati: danni agli impianti e verifiche preventive.

Il primo ambito riguarda gli episodi di manomissione a distanza degli impianti di refrigerazione commerciali. Sulla base delle segnalazioni considerate, si ipotizza tra 8 e 12 punti vendita direttamente coinvolti, con danni che comprendono la perdita di prodotti alimentari, gli interventi tecnici necessari per ripristinare il funzionamento degli impianti e la riduzione delle vendite nei reparti interessati. Per ciascun esercizio colpito, il costo diretto viene stimato tra 5.000 e 37.000 euro. Il calcolo considera quantitativi di merce deteriorata compresi tra 300 e 800 chilogrammi, con un valore unitario tra 8 e 15 euro, oltre agli interventi tecnici e a una possibile interruzione delle vendite per un periodo compreso tra uno e tre giorni. I danni diretti aggregati vengono stimati tra 40.000 e 450.000 euro. La componente più significativa riguarda tuttavia i controlli preventivi sugli impianti delle catene commerciali non direttamente colpite. L’analisi ipotizza tra 3.000 e 10.000 esercizi interessati da verifiche straordinarie, con interventi tecnici di durata variabile tra due e quattro ore e un costo orario di riferimento di 50 euro. Il relativo costo economico viene collocato tra 300.000 euro e 2 milioni di euro. Il fenomeno evidenzia una caratteristica importante del rischio digitale: un numero limitato di incidenti può determinare costi aggiuntivi per una platea molto più ampia di imprese, che devono verificare la sicurezza dei propri sistemi anche in assenza di danni effettivi. La vulnerabilità di un impianto può quindi trasformarsi in un costo per l’intera filiera commerciale, con conseguenze che si estendono ben oltre il perimetro delle aziende direttamente coinvolte.

Trasporto aereo: il costo dei falsi allarmi.

Il secondo ambito riguarda otto collegamenti aerei da e per l’Italia interessati, secondo il perimetro dello studio, da falsi allarmi tra il 2 e il 6 novembre. Le conseguenze economiche considerate comprendono i ritardi, le deviazioni, i controlli aeroportuali, gli interventi di sicurezza e l’impiego dei caccia dell’Aeronautica Militare. Per le compagnie aeree vengono ipotizzati ritardi compresi tra 60 e 240 minuti per collegamento, utilizzando parametri di costo compresi tra 160 e 2.010 euro al minuto. Sulla base di queste ipotesi, il costo complessivo attribuito alle compagnie oscilla tra 100.000 e 3,9 milioni di euro. L’impiego dei velivoli militari costituisce un’ulteriore voce. Il modello considera due o tre interventi, ciascuno con due aerei e una durata di volo compresa tra un’ora e un’ora e mezza, assumendo un costo di riferimento di circa 75.000 euro per ora di volo. La stima aggregata è compresa tra 300.000 e 700.000 euro. A questi importi si aggiungono tra 40.000 e 160.000 euro per controlli e ispezioni negli aeroporti. La componente indiretta riguarda invece il tempo perduto dai passeggeri. Considerando una platea compresa tra 1.360 e 2.000 persone, con ritardi individuali tra una e quattro ore e mezza e un valore economico indicativo compreso tra 20 e 40 euro per ora, il costo attribuito a questa voce viene stimato tra 30.000 e 400.000 euro. Anche in questo caso, il problema economico principale è rappresentato dalla sproporzione tra la semplicità potenziale della minaccia e la complessità della risposta. Le procedure di sicurezza devono necessariamente essere attivate quando esiste un rischio credibile per i passeggeri, indipendentemente dall’effettiva presenza di un ordigno. Ne deriva che anche un allarme successivamente rivelatosi falso può mobilitare risorse consistenti, determinare interruzioni operative e produrre conseguenze economiche significative per una pluralità di soggetti.

Scuole: il costo economico e sociale delle interruzioni.

Il terzo ambito riguarda le minacce inviate agli istituti scolastici l’11 novembre. Si considera uno scenario compreso tra 100 e 300 scuole interessate da evacuazioni o sospensioni delle lezioni, con interruzioni di durata variabile tra due e tre ore. Assumendo come riferimento un istituto con circa 1.000 studenti e 120 tra docenti e personale, il costo del personale retribuito durante l’interruzione dell’attività didattica viene stimato tra 700.000 euro e 3,2 milioni di euro. Le operazioni delle forze dell’ordine e le eventuali bonifiche aggiungono tra 50.000 e 300.000 euro, considerando un costo indicativo compreso tra 500 e 1.000 euro per intervento. La voce più rilevante riguarda però i genitori costretti ad abbandonare temporaneamente il posto di lavoro per raggiungere i figli. Il modello ipotizza che tra il 15% e il 25% degli studenti venga ripreso da un genitore e che ciascun adulto perda tra due e tre ore di attività lavorativa. Utilizzando un valore economico indicativo di 40 euro per ora, il costo aggregato viene stimato tra 1,2 e 9 milioni di euro. A questi importi si aggiunge un danno sociale che lo studio ha scelto di non monetizzare: tra 200.000 e 900.000 ore di lezione perse. La sospensione dell’attività scolastica produce infatti conseguenze che non si esauriscono nei costi immediati, ma coinvolgono la continuità dell’apprendimento, l’organizzazione delle famiglie e il funzionamento ordinario dei servizi pubblici. La dimensione economica del fenomeno emerge soprattutto considerando la sua diffusione: anche poche ore di interruzione, quando coinvolgono contemporaneamente centinaia di istituti e migliaia di famiglie, possono generare una perdita aggregata di produttività particolarmente elevata.

Le piccole e medie imprese e la vulnerabilità economica.

Le conseguenze degli incidenti digitali non si distribuiscono uniformemente tra le imprese. Le organizzazioni di maggiori dimensioni dispongono generalmente di strutture informatiche dedicate, sistemi di monitoraggio, procedure di emergenza e risorse per garantire la continuità delle attività. Le piccole e medie imprese, invece, possono incontrare maggiori difficoltà nel sostenere investimenti preventivi e nell’affrontare interruzioni improvvise. Per un piccolo esercizio commerciale, la perdita di prodotti deperibili può compromettere il risultato economico di diversi giorni di attività. Per un’impresa di servizi, l’indisponibilità dei sistemi informatici può impedire l’esecuzione degli ordini, la fatturazione o il rapporto con i clienti. Per un’azienda manifatturiera, il blocco di un impianto connesso alla rete può interrompere la produzione e determinare ritardi nelle consegne. Il costo economico non dipende quindi soltanto dall’entità tecnica dell’incidente, ma anche dalla capacità dell’impresa di assorbirne le conseguenze. Un danno relativamente contenuto in valore assoluto può avere effetti proporzionalmente molto rilevanti su un’attività con margini ridotti e liquidità limitata. La vulnerabilità delle imprese più piccole rappresenta inoltre un problema che coinvolge le filiere produttive, perché l’interruzione dell’attività di un fornitore può determinare ritardi e costi aggiuntivi per altre aziende. La sicurezza digitale assume pertanto una dimensione collettiva, nella quale il livello di protezione del sistema economico dipende anche dalla capacità dei soggetti meno strutturati di prevenire e gestire gli incidenti. L’analisi suggerisce di considerare la cybersicurezza come una componente della politica industriale e delle misure di sostegno alla competitività delle PMI. Investimenti in sistemi di protezione, aggiornamento tecnologico, formazione del personale e procedure di continuità operativa possono ridurre la probabilità degli incidenti e limitarne le conseguenze economiche.

Il contesto nazionale: incidenti informatici e costi delle violazioni.

Il fenomeno si inserisce in un quadro più ampio di esposizione dell’economia italiana ai rischi informatici. Secondo i dati di settore richiamati nello studio, nel primo semestre 2026 sarebbero stati registrati 407 incidenti informatici in Italia, con perdite stimate in circa 468 milioni di dollari e un incremento del 33% rispetto al semestre precedente. Un’altra indicazione riguarda il costo medio delle violazioni dei dati, stimato in 3,55 milioni di euro per incidente in Italia, con valori che raggiungono 4,65 milioni nel settore energetico. Questi indicatori, provenienti da rilevazioni private e riferiti a fenomeni e metodologie differenti, non sono direttamente confrontabili con la valutazione degli episodi di novembre. Offrono tuttavia un riferimento sulla dimensione economica che gli incidenti informatici possono assumere per imprese e organizzazioni. Il costo di una violazione dei dati, infatti, non comprende necessariamente soltanto le spese tecniche necessarie per ripristinare i sistemi, ma può includere l’interruzione delle attività, gli interventi di gestione dell’emergenza, le conseguenze amministrative e legali, la perdita di clienti e il danno reputazionale. Nel settore energetico, dove la continuità operativa assume una rilevanza particolare, gli effetti economici possono risultare ancora più elevati. La crescente interconnessione tra sistemi informatici, infrastrutture produttive e servizi essenziali rende quindi necessario affrontare il rischio digitale come una variabile economica strutturale, destinata a incidere sulle decisioni di investimento e sull’organizzazione delle imprese.