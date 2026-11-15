Sciopero generale, Landini a Catania il 18 novembre

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Il segretario generale della CGIL nazionale, Maurizio Landini, sarà a Catania mercoledì 18 novembre, in vista dello sciopero generale proclamato dalla CGIL per venerdì 20 novembre, per l’intera giornata lavorativa, che nel capoluogo etneo vedrà il concentramento in piazza Roma alle 9,30 con corteo e comizio in piazza Manganelli.

Mercoledì Landini parteciperà alle 9.30 a un’assemblea con le lavoratrici e i lavoratori della zona industriale di Catania, nella Sala Giuseppe Fava di GeoTrans (Contrada Giancata). L’incontro sarà un’occasione di confronto sulle ragioni della mobilitazione nazionale e sulle condizioni del lavoro e dei salari, in un territorio nel quale il peso del carovita si somma a precarietà e fragilità economiche diffuse.

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L’assemblea del 18 novembre si inserisce nel percorso di mobilitazione della CGIL di Catania in preparazione dello sciopero generale nazionale del 20 novembre, che interesserà anche il territorio etneo.

“La presenza di Maurizio Landini a Catania è il segnale di un interesse forte e concreto della CGIL nazionale verso una città complicata, piena di energie e potenzialità, ma anche di difficoltà che pesano quotidianamente sulla vita delle persone”, dichiara Carmelo De Caudo, segretario generale della CGIL di Catania. “Qui il costo della vita continua a crescere, mentre salari e pensioni non riescono a tenere il passo. Le famiglie spendono sempre di più per bollette, affitti e beni essenziali, e il potere d’acquisto si riduce. Ma a differenza di molti altri territori italiani alle prese con gli stessi problemi, Catania deve fare i conti con una disoccupazione e una povertà che perdura oramai da troppi anni. È una situazione che emerge con chiarezza anche dalle assemblee che stiamo svolgendo nei luoghi di lavoro”.

Al centro dello sciopero generale ci sono la richiesta di aumenti salariali e pensioni adeguate, una fiscalità più equa, maggiori investimenti nella sanità e nei servizi pubblici, la stabilità occupazionale e il diritto alla casa. La CGIL contesta inoltre le scelte di politica economica del Governo, richiamando le proprie stime sui 30 miliardi di euro sottratti a lavoratori e pensionati attraverso il drenaggio fiscale e criticando la destinazione di 14,4 miliardi al riarmo.

“La questione è quella delle priorità”, prosegue De Caudo. “Non è accettabile che chi lavora non riesca a vivere dignitosamente del proprio stipendio o che chi ha lavorato per una vita debba rinunciare a bisogni essenziali. Chiediamo che le risorse pubbliche siano indirizzate a salari, pensioni, sanità e servizi. La visita di Landini sarà anche un momento importante per portare all’attenzione nazionale le esigenze del territorio catanese e rafforzare il confronto con chi ogni giorno ne sostiene l’economia”.