Al Teatro Ambasciatori “Che carogna la cicogna” apre con successo la nuova stagione della Compagnia “Ridi che ti passa”

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CATANIA – Con allegria e intelligente ironia la commedia brillante “Che carogna la cicogna” di Pietro Romagnoli, diretta da Agata Montagnino, inaugura sul palco del Teatro Ambasciatori il primo applaudito appuntamento in cartellone della stagione 2026/27 della Compagnia “Ridi che ti passa” impaginata e diretta da Giuseppe Scuderi e Agata Montagnino.

Con semplicità e tante grosse risate l’abile regia di Montagnino, coadiuvata da un affiatato cast composto da GianfilippoTomaselli, Laura Santonocito, Nuccio Fisichella, Rosy Pellegrino, Andrea Lo Sa, Manuel Giunta, Enzo Nicotra, Lucia Mangion, Antonio Sangari, Floriana Aiello e Miriam Zappalà, affronta il tema della procreazione e dei pregiudizi borghesi con una simpatica leggerezza capace peró di far riflettere sul complicato rapporto di coppia e su quanto le opinioni e i relativi preconcetti possano influire sulla quotidianità.

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Un primo appuntamento che fa da apripista ad una rassegna che da novembre a maggio si pone l’obiettivo di allietare il pubblico di tutte le età, regalando gioia e divertimento ai tanti presenti in sala.

Sette gli spettacoli in programmazione che dopo il fortunato debutto di “Che carogna la cicogna” raccontano i vizi e i difetti ma anche i pregi di ognuno di noi.

Questi i prossimi appuntamenti: 12, 13 e 20 dicembre, la commedia originale di Giuseppe Oriti del Teatro Stabile dei Nomadi di Enna darà vita a “Il meglio deve ancora… Tornare”, testo dai risvolti imprevedibili e dall’imprevisto inaspettato; 16, 17 e 24 gennaio ritorna in scena la Compagnia “Ridi che ti passa” con l’esilarante commedia “La buon’anima di mia suocera” di Giambattista Spampinato e diretta da Agata Montagnino; 13, 14 e 24 febbraio sarà la volta di un classico del teatro di tradizione con “Annata ricca, massaru cuntentu” di Nino Martoglio della Compagnia “Figli dell’Arte” diretto da Roberto Andronico; 6, 7 e 14 marzo, il celeberrimo “Duo di Coppe” Diego Strano e Salvo D’Antone con la partecipazione straordinaria di Agata Montagnino, autrice anche della regia, saranno i protagonisti di “Figli di buona madre”, una pochade inedita, originale e dai ritmi incalzanti; 3, 4 e 14 aprile sarà l’appuntamento di “Non c’è due… senza tre” di Mimmo Allegra , autore anche della regia, del Teatro Stabile di Tremestieri Etneo; 8, 9 e 16 maggio chiuderà la rassegna “Ricchi di nulla, Poveri di tutto”, diretto da Agata Montagnino della Compagnia “Ridi che ti passa”, liberamente tratto da “caviale e lenticchie” di Giulio Scarnicci e Renzo Tarabusi.

“La quotidianità, impossibile dire il contrario, è piena di complicazioni di ogni tipo- dichiara il direttore artistico Giuseppe Scuderi, che ai consueti 4 appuntamenti in programmazione dalla prossima stagione per soddisfare le tante richieste del pubblico dovrà aggiungere un nuovo turno di repliche– credo sia giusto poter staccare la spina dai problemi anche solo per due ore e rigenerarsi attraverso il magico gioco del teatro raccontando chi siamo senza prendersi mai troppo sul serio”.