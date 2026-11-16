Commercio e ristorazione, imprese sempre più anziane: età media dei titolari a 52,4 anni

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Meno imprese, meno giovani. Il tessuto imprenditoriale del commercio e della ristorazione continua a invecchiare e la nascita di nuove imprese in 15 anni si è dimezzata: tra il 2019 e il 2025 l’età media di titolari e soci è passata da 49,2 a 52,4 anni, con un aumento di oltre tre anni rispetto al periodo pre-pandemico, e in molte regioni e comparti supera ormai i 54 anni. È quanto emerge dalle elaborazioni Confesercenti sui dati relativi alle imprese del commercio al dettaglio e della ristorazione, aggiornati al 31 dicembre 2025.

Un fenomeno trasversale. L’invecchiamento interessa entrambi i settori. Nel commercio al dettaglio l’età media di titolari e soci sale da 50 a 53,1 anni, mentre nella ristorazione passa da 47,7 a 51 anni. A registrare le età più elevate sono le librerie e cartolibrerie, con una media di 54,7 anni, oltre tre anni e mezzo in più rispetto al 2019. Seguono i negozi di abbigliamento e calzature, dove l’età media raggiunge i 53,9 anni, contro i 50,6 di sei anni prima.

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Le regioni. La regione con gli imprenditori più anziani è la Liguria, dove l’età media di titolari e soci raggiunge i 55,2 anni, seguita da Friuli-Venezia Giulia (54,5) e Toscana (54,1). All’estremo opposto della classifica si trova la Puglia, che registra l’età media più bassa d’Italia, 50,9 anni. Seguono Campania (51,2) e Molise (51,5). Le differenze territoriali sono significative anche nella velocità dell’invecchiamento: la Liguria registra l’aumento più marcato, con ben sette anni in più rispetto al 2019, seguita da Abruzzo e Toscana, entrambe con circa 4,2 anni in più. Il Veneto è invece la regione dove l’età media è cresciuta meno, con un incremento di 1,9 anni. Nel complesso, il Nord-est e il Centro presentano un’età media di 53,1 anni, contro i 51,4 del Sud.

All’aumento dell’età si accompagna la progressiva riduzione del tessuto imprenditoriale: nello stesso periodo, infatti, il numero delle attività registrate nei due comparti è diminuito di oltre 127mila unità, passando da 1,23 a 1,10 milioni. A pagare il prezzo più alto sono soprattutto alcune attività tradizionali: in sei anni si contano quasi 39mila imprese ambulanti in meno, oltre 24mila bar, 19mila negozi di abbigliamento e calzature e quasi 8mila librerie e cartolibrerie. Numeri che rendono ancora più urgente la questione del ricambio generazionale, soprattutto nelle attività indipendenti e di prossimità.

“Nel terziario si iniziano a cogliere preoccupanti segnali di ‘inverno demografico’ anche per le imprese”, commenta il presidente di Confesercenti Nico Gronchi. “L’aumento dell’età media è un segnale che non possiamo ignorare: dobbiamo creare le condizioni perché i giovani tornino a considerare il commercio e la ristorazione come un’opportunità imprenditoriale. In questa direzione si inserisce anche la proposta di legge di iniziativa popolare promossa da Confesercenti per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità, che prevede strumenti fiscali, finanziari e di semplificazione per sostenere le attività nei territori più fragili e favorire nuove aperture. L’obiettivo è rigenerare il tessuto economico delle nostre città e dei nostri quartieri, offrendo nuove prospettive anche alle giovani generazioni. Abbiamo raccolto, con due mesi di anticipo, le firme necessarie, grazie a un grande sostegno da parte di cittadini, imprenditori e amministratori locali. Il prossimo 25 novembre depositeremo la proposta alla Camera dei deputati, dando così avvio al percorso parlamentare per la sua discussione e approvazione definitiva. Sarebbe un passo importante per dare al Paese una legge capace di sostenere il commercio di prossimità, favorire il ricambio generazionale e contribuire alla costruzione di una nuova cultura d’impresa”.