Infrastrutture e mobilità nella Sicilia orientale: a Giarre il confronto sul bypass della Tangenziale di Catania

Dalla proposta di una nuova Pedemontana con partenza da Giarre o Acireale alle criticità della terza corsia. Al convegno organizzato dall’associazione Articolo 1, amministratori, parlamentari ed esperti si sono confrontati sulle soluzioni per alleggerire il traffico della Tangenziale di Catania e migliorare i collegamenti del territorio jonico-etneo

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Venerdì 13 novembre, nell’aula magna dell’Istituto Enrico Fermi – Renato Guttuso di Giarre, si è svolto il convegno “Infrastrutture e mobilità nella Sicilia orientale”, organizzato dall’associazione politico-culturale Articolo 1. Un appuntamento che ha riunito rappresentanti istituzionali, amministratori locali, parlamentari e professionisti per affrontare una delle principali emergenze infrastrutturali della Sicilia orientale: la congestione della Tangenziale di Catania e la necessità di individuare un collegamento alternativo.

Al centro del dibattito tre possibili soluzioni: la realizzazione di una nuova arteria pedemontana con partenza dallo svincolo autostradale di Giarre, l’ipotesi di un tracciato con origine ad Acireale e il progetto ANAS per la terza corsia della Tangenziale. Proposte dalle implicazioni economiche, ambientali e sociali differenti, sulle quali è emersa la necessità di avviare un confronto tecnico e politico.



Ad aprire i lavori sono stati Alfredo D’Urso, presidente dell’associazione Articolo 1, e l’architetto Salvatore Calì – che ha anche moderato e condotto il dibattito; i quali hanno sottolineato la volontà di riportare il territorio jonico-etneo al centro delle scelte infrastrutturali. Richiamando le potenzialità economiche dell’area, dall’agricoltura al turismo, hanno evidenziato come lo sviluppo sia penalizzato da collegamenti insufficienti e dalla mancanza di coordinamento tra le amministrazioni. Da qui l’invito a costruire una visione condivisa delle esigenze territoriali.

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Il principale approfondimento tecnico è stato affidato al professore Francesco Russo, ordinario di Ingegneria dei trasporti all’Università Mediterranea di Reggio Calabria, che ha illustrato le dimensioni della crisi della Tangenziale di Catania e confrontato le possibili alternative infrastrutturali.

Secondo i dati presentati dal professore Russo sull’arteria transitano complessivamente circa 300 mila veicoli al giorno, con condizioni di congestione che si protraggono per 14 ore quotidiane. Russo ha quantificato in circa sette milioni le ore perse annualmente dagli utenti, stimando un costo economico superiore ai 250 milioni di euro ogni anno, una sorta di tassa occulta sostenuta da cittadini e imprese. A questi effetti si aggiungono le criticità legate all’incidentalità, all’inquinamento e alla qualità della vita.

Il professore ha quindi esaminato le tre ipotesi infrastrutturali. La nuova Pedemontana con partenza da Giarre, pur comportando un investimento maggiore, potrebbe offrire benefici più estesi all’intera fascia jonico-etnea, alleggerendo anche la viabilità dei centri pedemontani. L’alternativa con partenza da Acireale presenterebbe costi inferiori, ma non consentirebbe di intercettare tutti i flussi provenienti dai territori più settentrionali.

Particolarmente critica la valutazione sulla terza corsia della Tangenziale esistente. Secondo Russo, l’ampliamento richiederebbe interventi complessi su ponti, viadotti e infrastrutture, con costi paragonabili a quelli di una nuova arteria e il rischio di aggravare drasticamente la congestione durante anni di cantieri, causando ulteriori danni economici e ambientali.

Russo ha infine invitato a superare ogni contrapposizione campanilistica tra Giarre e Acireale, chiarendo che la scelta del tracciato deve derivare da valutazioni quantitative sulla sostenibilità economica, sociale e ambientale. L’attuale fase di programmazione rappresenta, secondo il docente, il momento decisivo per confrontare entrambe le alternative prima che venga individuata una soluzione definitiva.

Il sindaco di Giarre, Leo Cantarella, ha evidenziato il ruolo strategico della città come collegamento tra la fascia costiera e quella montana, sottolineando l’importanza dell’attuale fase di programmazione. Particolare attenzione è stata dedicata al potenziamento dello svincolo di Trepunti, anche in relazione alle aree artigianali e commerciali del territorio e al nuovo collegamento verso il mare. Cantarella ha invitato le amministrazioni a elaborare una posizione condivisa.

Anthony Barbagallo, deputato nazionale del Partito Democratico, ha denunciato la carenza di finanziamenti per le grandi infrastrutture dopo il PNRR, criticando la concentrazione delle risorse sul Ponte sullo Stretto. Ha inoltre contestato la gestione del Consorzio per le Autostrade Siciliane, richiamando la mancata realizzazione dello svincolo dei Paesi etnei. Barbagallo ha auspicato un progetto tecnicamente solido, sostenuto da un autentico dibattito pubblico e da un ampio consenso politico.

Il sindaco di Sant’Alfio, Alfio La Spina, ha evidenziato le difficoltà di accesso ai centri pedemontani, penalizzati da una viabilità inadeguata anche al transito turistico. Ha richiamato la necessità di una pianificazione infrastrutturale di lungo periodo, soffermandosi soprattutto sull’assenza di percorsi alternativi e vie di fuga in caso di emergenze vulcaniche o interruzioni stradali. Da qui la richiesta di interventi concreti e coordinati con la Città metropolitana.

Luciano Cantone, deputato nazionale del Movimento 5 Stelle, ha condiviso le perplessità sull’ampliamento della Tangenziale, sottolineando però che nuove strade non possono rappresentare l’unica soluzione. Ha richiamato l’elevato numero di automobili circolanti nel territorio catanese e le carenze del trasporto pubblico locale. Cantone ha quindi invitato a investire anche nella mobilità sostenibile e nei collegamenti collettivi, ricordando la necessità di risorse adeguate e tempi realistici.

La sindaca di Milo, Aurora Catalano, ha portato l’attenzione sulle difficoltà quotidiane dei residenti nei piccoli centri montani, dove gli spostamenti richiedono tempi spesso imprevedibili. Ha evidenziato le criticità dei collegamenti tra Milo e Giarre, caratterizzati da tornanti particolarmente stretti che ostacolano il passaggio degli autobus turistici. Catalano ha quindi auspicato interventi per migliorare l’accessibilità del territorio, dichiarando la disponibilità della propria amministrazione a collaborare.

Salvo Tomarchio, deputato regionale (Forza Italia), ha espresso netta contrarietà alla terza corsia della Tangenziale per le conseguenze che i cantieri provocherebbero sulla circolazione e sulle imprese. Ha apprezzato la richiesta del sindaco metropolitano Enrico Trantino di destinare circa 28 milioni di euro alla progettazione del bypass, invitando però a evitare investimenti senza prospettive concrete. Critico verso il CAS e i finanziamenti destinati al Ponte sullo Stretto, ha auspicato un’iniziativa politica condivisa.

Dal confronto è emersa una sostanziale convergenza sulla necessità di individuare un’alternativa alla Tangenziale esistente, pur con differenti valutazioni sulle priorità infrastrutturali e sul tracciato da privilegiare. Una scelta che riguarda non soltanto la mobilità, ma anche la competitività delle imprese e lo sviluppo economico dell’intera Sicilia orientale.

Tra gli ultimi interventi, quello di Luigi Bosco, che si è complimentato con gli organizzatori per l’iniziativa, ampliando la riflessione al progressivo spopolamento di Catania e alla fuga dei cervelli. Ha richiamato le difficoltà occupazionali dei giovani siciliani, l’abbandono scolastico e il fenomeno dei NEET, sottolineando la necessità di investire nella scuola, nella cultura e soprattutto nella creazione di opportunità lavorative. Secondo Bosco, infrastrutture efficienti e collegamenti rapidi rappresentano strumenti fondamentali per favorire lo sviluppo economico e creare le condizioni affinché i giovani possano costruire il proprio futuro in Sicilia.