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Dal 17 al 20 novembre eventi a Palermo e Catania. Quattro giorni dedicati all’innovazione, alle nuove tecnologie e alle opportunità per i giovani. Il 20 novembre la premiazione dei progetti finalisti. Oggi la presentazione a Palazzo dei Normanni.

PALERMO – Mettere in collegamento il mondo della ricerca, le startup innovative, le imprese e gli investitori per trasformare idee e competenze in nuove opportunità di sviluppo e occupazione qualificata. È l’obiettivo della Fondazione di Partecipazione Innovation Island ETS, che punta a superare la frammentazione del sistema regionale dell’innovazione e a costruire una rete stabile tra i protagonisti dell’economia della conoscenza.

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Un progetto che prende forma con l’Innovation Week 2026, in programma dal 17 al 20 novembre tra Palermo e Catania, e con il Premio Innovation Island 2026, che venerdì 20 novembre, all’Ecomuseo Mare Memoria Viva di Palermo, concluderà quattro giorni di incontri, laboratori, formazione e confronto con gli investitori. L’obiettivo è favorire la nascita di nuove collaborazioni e offrire soprattutto ai giovani siciliani strumenti e occasioni per sviluppare i propri progetti imprenditoriali senza dover necessariamente cercare opportunità altrove.

La missione della Fondazione e il programma delle iniziative sono stati presentati oggi, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo dei Normanni. Presenti l’assessore alle Politiche giovanili e all’Innovazione del Comune di Palermo Fabrizio Ferrandelli, il presidente della Fondazione Innovation Island Biagio Semilia, Sebastiano Bavetta della Fondazione Innovation Island, i docenti dell’Università di Palermo Marco Antonio Ruisi e Antonio Valenza, Davide Damiani di Repower Italia, Camillo Gioè di Elmi, Giuseppe Biundo, founder e presidente del consorzio Coplus, Danilo Mazzara, fondatore di Skillforequity.

«La Sicilia dispone già di talenti, ricerca, imprese e infrastrutture. Il passaggio decisivo è farli lavorare insieme, costruendo relazioni che durino oltre i singoli eventi. La Fondazione vuole essere questo punto di incontro stabile tra chi sviluppa idee, chi possiede competenze e chi può investire per trasformarle in opportunità concrete», dichiara Biagio Semilia, presidente della Fondazione Innovation Island.

L’Innovation Week nasce proprio con questa finalità: non una semplice successione di appuntamenti, ma un laboratorio aperto nel quale università, imprese, centri di ricerca, startup e nuove generazioni possano confrontarsi su progetti concreti. Dai percorsi di formazione ai pitch davanti agli investitori, fino alla valutazione delle idee imprenditoriali, le iniziative sono pensate per accompagnare chi innova nelle diverse fasi di sviluppo di un progetto.

La Sicilia, del resto, dispone già di un patrimonio di competenze scientifiche, imprenditoriali e tecnologiche. La sfida è creare le condizioni perché queste risorse possano incontrarsi, collaborare e generare nuove attività economiche, rafforzando la capacità del territorio di attrarre investimenti e trattenere talenti.

«L’innovazione corre a una velocità senza precedenti. L’intelligenza artificiale e la robotica stanno trasformando profondamente i processi produttivi, il mondo del lavoro e il modo stesso di fare impresa – aggiunge Semilia –. In uno scenario che cambia così rapidamente, nessuno può pensare di affrontare da solo le nuove sfide tecnologiche. Fare network oggi non è più soltanto un’opportunità, ma una necessità strategica. Significa mettere in comune conoscenze, competenze, risorse e visioni, creando connessioni tra università, imprese, startup e investitori. La Sicilia possiede talenti e capacità per essere protagonista di questa trasformazione. Il rischio più grande non è restare indietro sul piano tecnologico, ma continuare a procedere in ordine sparso mentre il resto del mondo accelera».

L’Innovation Week prenderà il via domani, martedì 17 novembre, con due appuntamenti dedicati a differenti ambiti dell’innovazione. A Palermo il Premio Speciale Repower Innovazione & Turismo proporrà tavoli tematici, pitch delle startup e la premiazione dei progetti selezionati, con un’attenzione particolare alle nuove soluzioni per il settore turistico.

A Catania si svolgerà «Sicilia che Innova», Forum sull’economia sociale organizzato da Isola, innovation hub catanese fondato da Antonio Perdichizzi e punto di riferimento per la collaborazione tra imprese, startup e realtà impegnate nell’innovazione sociale. L’appuntamento porterà al centro del confronto il ruolo dell’economia sociale e delle iniziative imprenditoriali capaci di coniugare sviluppo economico e impatto sul territorio.

Mercoledì 18 novembre, all’Università di Palermo, sarà la volta dell’Innovation Lab/Boot Camp, un percorso rivolto ai candidati al Premio Innovation Island. Le attività comprenderanno masterclass su comunicazione, coding e intelligenza artificiale, business modelling e mentoring. Nel pomeriggio i partecipanti lavoreranno sul Business Model Canvas e affronteranno il Demolition Pitch davanti al Comitato di Valutazione, mettendo alla prova la solidità e le potenzialità dei propri progetti.

Giovedì 19 novembre il programma proseguirà con il Patic Investor Day, realizzato con il Comune di Palermo e Sispi, dedicato all’incontro tra progetti innovativi, investitori e opportunità di sviluppo. Un’occasione per avvicinare le idee imprenditoriali al mondo dei capitali e favorire nuove possibilità di collaborazione.

Il momento culminante della settimana sarà venerdì 20 novembre, dalle 10 alle 18, all’Ecomuseo Mare Memoria Viva di Palermo, con il Premio Innovation Island 2026. La giornata riunirà imprese, startup, università, istituzioni, investitori, professionisti e studenti per affrontare alcune delle principali sfide legate alla trasformazione tecnologica ed economica.

Tra gli interrogativi che guideranno il confronto anche «16 Poli, un ecosistema?», una riflessione sulla capacità delle diverse realtà dell’innovazione di operare come un sistema integrato, superando la frammentazione delle iniziative. Il filo conduttore dell’edizione sarà «il giudizio», inteso come capacità umana di scegliere, valutare e decidere in una fase nella quale l’intelligenza artificiale sta modificando profondamente l’accesso alla conoscenza e i processi decisionali.

Nel corso della giornata si parlerà di innovazione dello Stato, infrastrutture della competitività, strategie industriali, cybersecurity, intelligenza artificiale, conoscenza ed educazione. Il confronto sarà accompagnato dai pitch dei progetti finalisti, che presenteranno le proprie idee davanti ai protagonisti dell’ecosistema dell’innovazione. La manifestazione si concluderà alle 17 con la cerimonia di premiazione, durante la quale saranno riconosciuti i progetti selezionati.

Un ruolo specifico sarà riservato agli studenti universitari, coinvolti non soltanto come partecipanti, ma anche come osservatori e protagonisti dei processi di valutazione. Con «Matricole dell’Innovazione», gli studenti dei corsi di laurea triennale entreranno direttamente nelle dinamiche dell’iniziativa, incontreranno founder e stakeholder e porteranno sul palco del Premio una propria lettura critica dell’esperienza.

Attraverso «S3 Shadow», gli studenti delle lauree magistrali saranno invece chiamati ad analizzare la coerenza dei progetti candidati con la Strategia regionale S3 Sicilia 2021-2027, contribuendo alla realizzazione di un report destinato ai decisori pubblici. Due percorsi che puntano a rafforzare il collegamento tra formazione universitaria, ricerca e mondo produttivo, coinvolgendo le nuove generazioni nella costruzione delle strategie di innovazione del territorio.

L’Innovation Week 2026 è organizzata con il supporto di UniCredit, PWC, Repower, Elmi e CoPlus e con il patrocinio dell’Assemblea regionale siciliana, della Regione Siciliana e di tutte le università siciliane.