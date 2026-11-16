L’U.I.R. APS Palermo protagonista del primo incontro del progetto “Scuola Formazione e Lavoro – Costituzione e Legalità”

- Pubblicità -

Palermo –Si è svolto presso l’Istituto Paritario Seneca di Palermo il primo incontro del progetto di Formazione Scuola-Lavoro dal titolo “Costituzione e legalità”, promosso nell’ambito della convenzione stipulata tra l’Istituto Seneca e l’U.I.R. APS Palermo, a seguito di un precedente incontro istituzionale.

All’iniziativa ha preso parte il team formazione dell’U.I.R. APS Palermo, dando ufficialmente avvio a un percorso formativo articolato in sette incontri, finalizzato ad approfondire i principi costituzionali, la cultura della legalità, il rispetto delle istituzioni e i valori fondamentali della convivenza civile.

- Pubblicità -

Ad aprire la mattinata sono stati gli ascolti dell’Inno Nazionale e dell’Inno dell’U.I.R. APS. A seguire, è intervenuto il vicepresidente coordinatore per la Regione Sicilia e delegato territoriale dell’area metropolitana di Palermo, cav. dott. Nicola Barretta, che ha illustrato agli studenti il progetto formativo, il calendario dei sette appuntamenti e le finalità istituzionali e associative dell’U.I.R. APS, soffermandosi in particolare sull’importanza di promuovere tra le giovani generazioni la conoscenza della Costituzione e la consapevolezza dei valori di cittadinanza attiva.

La prima parte della formazione è stata affidata alla prof.ssa Angela Monteverde, amica sostenitrice dell’U.I.R. APS Palermo, che ha sviluppato il tema: “Articoli 3, 29, 37 e 51 della Costituzione: uguaglianza e parità di genere”.

La lezione, seguita con particolare attenzione e interesse da circa 50 studenti presenti, ha favorito un partecipato confronto con i discenti, che hanno avuto modo di intervenire e approfondire gli argomenti trattati, dimostrando interesse verso tematiche di grande attualità sociale e culturale.

La seconda parte dell’incontro ha assunto un particolare significato umano, storico e civile grazie all’intervento della prof.ssa Rosalba Cassarà, sorella del Vice Questore della Polizia di Stato Ninni Cassarà, assassinato dalla mafia il 6 agosto 1985, medaglia d’oro al valor civile.

È stato proiettato un filmato documentario dedicato alla vita professionale e umana del Vice Questore Cassarà, figura di riferimento nella storia della lotta alla criminalità organizzata in Sicilia.

Il documentario ha ripercorso il suo impegno investigativo, le sue capacità professionali, il coraggio e la dedizione con cui ha servito lo Stato, mettendo in evidenza anche il lato umano di un uomo che ha dedicato la propria vita alla difesa della legalità e delle istituzioni.

Particolarmente toccante è stato il successivo racconto della Prof.ssa Rosalba Cassarà, che ha condiviso con gli studenti alcuni ricordi della vita familiare del fratello, mostrando anche fotografie inedite e offrendo una testimonianza diretta e preziosa, capace di restituire alla figura del servitore dello Stato la dimensione personale e familiare, oltre a quella professionale.

Il suo intervento ha dato vita a un interessante dibattito con i presenti, trasformando la memoria di Ninni Cassarà in un’occasione concreta di riflessione sul significato del sacrificio, del senso del dovere e della responsabilità individuale nella difesa dei valori democratici.

Il primo appuntamento del progetto “Costituzione e legalità” si è concluso con un bilancio positivo, confermando l’importanza della collaborazione tra istituzioni scolastiche e realtà associative impegnate nella promozione della cultura costituzionale e della cittadinanza responsabile.

L’incontro ha saputo coniugare l’approfondimento dei principi fondamentali della Costituzione con una testimonianza concreta della lotta alla mafia, offrendo agli studenti due importanti strumenti di crescita: la conoscenza dei propri diritti e doveri e la consapevolezza del valore della memoria di quanti hanno sacrificato la propria vita per la legalità.

La legalità non si insegna soltanto attraverso le parole: si trasmette con la conoscenza, con gli esempi e con la memoria di chi ha avuto il coraggio di difenderla.