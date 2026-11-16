Palazzo della Cultura: oggi lunedì 16 novembre evento conclusivo del progetto “Marevivo I bambini custodi del mare”

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Oggi lunedì 16 novembre, alle ore 10, la sala Concetto Marchesi del Palazzo della Cultura ospiterà l’evento conclusivo del progetto “Marevivo I bambini custodi del mare” promosso dal Comune, con l’Assessorato alla Pubblica istruzione e al mare, e finanziato attraverso un bando regionale.

Interverranno il sindaco Enrico Trantino, l’assessore per l’Agricoltura, lo sviluppo e la pesca mediterranea della Regione Siciliana Luca Sammartino, l’assessore comunale a Pubblica istruzione, agricoltura, pesca e politiche del mare Andrea Guzzardi. Parteciperanno inoltre Annalisa Spanò, presidente di Co.Ge.Pa. Catania che ha collaborato alle attività, i biologi Enrico Giarrusso e Diego Fiorentino, gli esperti di pesca Gaetano D’Arrigo, Nino Testa. L’iniziativa è stata realizzata dalla direzione Pubblica Istruzione retta da Fabrizio D’Emilio, con un finanziamento dell’assessorato regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea- dipartimento pesca mediterranea a seguito di partecipazione all’avviso pubblico “Selezione Proposte progettuali per la sensibilizzazione del pubblico al consumo dei prodotti ittici siciliani pescati, allevati o trasformati”. 500 alunni delle primarie sono stati coinvolti in un articolato percorso per promuovere la cultura diffusa del consumo consapevole e sostenibile dei prodotti ittici siciliani. Attività educative e esperienziali hanno mirato a favorire la conoscenza della biodiversità marina locale, della pesca costiera artigianale e ad orientare le nuove generazioni verso corrette scelte alimentari. Al progetto, coordinato dalla responsabile delle attività parascolastiche Elena Granata, hanno partecipato gli istituti scolastici Cardinale Dusmet/Andrea Doria, Cesare Battisti, Giovanni XXIII, Italo Calvino, Sante Giuffrida.

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