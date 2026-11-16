XXI Memorial “Mariano Ventimiglia”: concorso di arti visive e scrittura

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Mostra collettiva e conferenze dedicate ad artisti locali. Rassegna di eventi tra novembre e dicembre 2026.

PATERNÒ- Da sabato 21 a domenica 29 novembre 2026 ritorna all’Ex Macello di Paternò la mostra collettiva di arti visive che ricorda il maestro Ventimiglia, con le opere dei partecipanti al concorso. La premiazione sabato 12 dicembre alle ore 18:00.

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Anche quest’anno il Presidio Partecipativo del Patto di Fiume Simeto, il circolo letterario Pennagramma e l’associazione “Paternesi.com”, organizzano, con il patrocinio del Comune di Paternò, la rassegna di eventi dedicati alle arti visive e alla scrittura in memoria dello scultore paternese scomparso nel 2006 e che, alla Biennale di Venezia, si è distinto per le sue opere dense del pathos della sua terra e del senso ancestrale e arcaico, con una maestria che dalle sculture dei totem passa alla dimensione surreale senza tradire il messaggio di una fusione delle fasi temporali nell’arte.

Anche quest’anno il Memorial sarà arricchito, oltre che dal concorso di arti visive e scrittura, da eventi che valorizzano i talenti locali: una conferenza di presentazione delle opere del giovane animatore, fumettista e illustratore paternese Simone Sinatra, e la premiazione del concorso di disegno sul tema del contrasto alla violenza di genere a cui hanno partecipato gli studenti del Liceo Artistico dell’Istituto “Mario Rapisardi”.

La manifestazione, che si inserisce nel percorso “Coltiviamo Bellezza” di valorizzazione dell’Ex Macello, nasce dalla volontà di mantenere viva la memoria storica dei protagonisti dell’arte del nostro territorio e, al contempo, di celebrare la bellezza dell’arte e dello stare insieme, dando spazio e valorizzando la creatività e i talenti locali.

“Questa ventunesima edizione del Memorial – affermano Carmelo Caruso del Presidio e Mario Cunsolo del Circolo Letteario Pennagramma Pennagramma – diventa l’ennesima occasione per incontrarci, valorizzare i nostri spazi pubblici con l’arte degli artisti locali, conservare la memoria dell’identità culturale del territorio simetino e condividere la bellezza dello stare insieme e del fare comunità”.

Anche quest’anno la manifestazione è organizzata in collaborazione con una vasta rete di associazioni e attori locali: Istituto di Istruzione Superiore “Mario Rapisardi”, associazione “CittàViva”, associazione “Amici di Sofonisba”, associazione “Musica&Movimento”, associazione “Mascalucia Doc”, Centro Studi “Omniaeventi”, rivista culturale “Nuove Edizioni Bohemien”, rivista culturale “Brevis”, associazione SiciliAntica Paternò, centro studi UPIS (Uniti Per Il Sud), Circolo del Medico di Paternò, associazione “No-Name”.

Di seguito il programma con tutti gli appuntamenti:

● Sabato 21 novembre, ore 17:00, Ex Macello di Paternò: taglio del nastro e inaugurazione della mostra collettiva di arti visive;

● Domenica 22 novenbre alle ore 18:00 alle ore 20:00: conferenza “La Sicilia raccontata dai disegni di un fuori sede”, incontro con l’illustratore Simone Sinatra;

● Da domenica 22 novembre a domenica 29 novembre, Ex Macello di Paternò: apertura al pubblico della mostra collettiva con le opere dei partecipanti al XXI concorso “Memorial Mariano Ventimiglia” nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 16:00 alle ore 19:00; sabati e domeniche dalle ore 09.30 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 19:30.

● Martedì 24 novembre, ore 18:00, Ex Macello di Paternò: performance musicale della cantastorie Cettina Busacca dedicata a Rosa Balistreri e premiazione del concorso di disegno sul tema del contrasto alla violenza di genere a cui hanno partecipato gli studenti del Liceo Artistico “Mario Rapisardi”, a cura dell’associazione CittàViva;

● Sabato 12 dicembre, ore 18:00, Ex Macello di Paternò: cerimonia di premiazione del concorso di arti visive e scrittura, con i consueti premi alla carriera e alla memoria. A moderare l’evento sarà la scrittrice Rosi Longo che sarà impreziosito dagli intermezzi musicali della cantastorie Cettina Busacca, con l’accompagnamento delle chitarre dei musicisti Placido Livrizzi e Roberto Virgillito, e del maestro di chitarra Agatino Scuderi. Durante la serara interverranno inoltre: Carmelo Caruso, referente del Presidio Partecipativo del Patto di Fiume Simeto, Mario Cunsolo, presidente del Circolo Letterario Pennagramma, Giorgio Ciancitto, presidente dell’assoc. cult Paternesi.com, e il maestro Ghumbert Di Cattolica, artista e presidente di Giuria. Ai vincitori, per ciascuna categoria artistica, verrà conferita una riproduzione in scala ridotta della famosa “Ragnatela”, una delle opere scultoree più conosciute e apprezzate dallo scultore Mariano Ventimiglia. Le giurie, per ciascuna categoria artistica, conferiranno anche “menzioni speciali” alle opere d’arte visiva, racconti e poesie che si sono distinti per peculiarità tecniche e contenutistiche.

La giuria per il concorso delle arti visive sarà formata dal maestro pittore Ghumbert Di Cattolica (presidente di giuria), Mario Cunsolo, scrittore e presidente del Circolo Letterario Pennagramma, Giorgio Ciancitto, scrittore e presidente dell’ass. cult Paternesi.com.

La giuria del concorso letterario sarà formata dagli scrittori Antonio Sozzi, Cirino Cristaldi, Mirko Giacone e dalla giornalista Rita Vinciguerra.

Gli artisti e gli scrittori locali, professionisti o dilettanti, potranno partecipare al concorso seguendo le istruzioni per iscriversi che trovano nel bando al seguente link: https://shorturl.at/WKHDY.

La visita alla collettiva e la partecipazione agli eventi sono gratuite.