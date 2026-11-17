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Quanto è cambiato il mondo dell’artigianato negli ultimi anni? Perché tanti giovani continuano a considerarlo distante dalle proprie aspirazioni professionali? E quali prospettive si aprono per le piccole imprese siciliane in una fase di profonde trasformazioni economiche e sociali?

Sono alcune delle questioni al centro della nuova puntata della rubrica “L’Intervista” di Hashtag Sicilia, che questa sera vedrà il nostro direttore Salvatore Bonura dialogare con Davide Trovato, presidente della CNA di Catania, e Andrea Milazzo, segretario della stessa associazione.

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Il confronto prende le mosse dall’assemblea territoriale dello scorso 8 novembre, intitolata “Presente Artigiano”, celebrata nell’anno dell’80° anniversario della CNA. Un appuntamento che ha posto al centro del dibattito il rapporto tra giovani, lavoro e impresa, con l’ambizione di avviare un percorso di riflessione e iniziative capace di andare oltre la singola giornata.

Proprio il rapporto tra le nuove generazioni e il mondo artigiano rappresenta uno dei fili conduttori della conversazione. Un legame che sembra essersi progressivamente indebolito, nonostante l’artigianato abbia attraversato negli ultimi decenni una trasformazione profonda, integrando nuove tecnologie, competenze digitali e modelli organizzativi sempre più avanzati.

A questo proposito, particolare attenzione viene dedicata ai risultati di un’indagine portati avanti dall’Istituto Piepoli – presieduto dal dott. Livio Gigliuto – presentata durante l’assemblea, che ha approfondito la percezione dell’artigianato tra i giovani e le famiglie italiane. Uno studio dal quale emergono elementi interessanti, ma anche alcune contraddizioni che aiutano a comprendere perché il riconoscimento del valore di questi mestieri non si traduca sempre nella volontà di intraprenderli.

Da qui si sviluppa una riflessione che coinvolge il ruolo delle famiglie, della scuola e della formazione professionale, con un’attenzione particolare alle opportunità offerte dagli ITS e alla necessità di costruire collegamenti più efficaci tra il sistema dell’istruzione e le esigenze delle imprese. Ma il cambiamento, come emerge dal dialogo, non riguarda soltanto chi deve avvicinarsi all’artigianato: chiama in causa anche gli stessi imprenditori e la loro capacità di accogliere nuove competenze e nuovi modi di lavorare.

Un altro passaggio significativo dell’intervista affronta la trasmissione d’impresa, una questione sempre più urgente in un tessuto produttivo caratterizzato dall’invecchiamento dei titolari e dalla progressiva diminuzione delle attività guidate dai giovani. Cosa accade quando un artigiano raggiunge l’età della pensione senza avere qualcuno a cui affidare la propria azienda? E quale ruolo potrebbero svolgere le istituzioni per evitare che, insieme alle imprese, vadano perduti competenze, conoscenze e importanti presìdi economici e sociali dei nostri territori?

La parte conclusiva della conversazione allarga ulteriormente lo sguardo alle prospettive dell’economia siciliana, con particolare riferimento alle risorse finanziarie di cui la Regione potrebbe disporre e alle incognite legate alla conclusione della stagione degli investimenti sostenuti dal PNRR.

Tra le questioni affrontate figurano il ritardo infrastrutturale della Sicilia, il sostegno alle piccole e medie imprese, le politiche per l’innovazione e il futuro del settore edilizio. Temi sui quali Trovato e Milazzo, sollecitati dalle domande del nostro direttore, si confrontano sulle priorità che dovrebbero orientare le scelte della politica regionale per favorire uno sviluppo economico duraturo.

Un dialogo che, partendo dalle sfide quotidiane degli artigiani, arriva dunque a interrogarsi sul futuro del lavoro, sulle responsabilità delle istituzioni e sulle condizioni necessarie affinché le nuove generazioni possano trovare nella propria terra opportunità concrete di crescita e realizzazione professionale.

Per tutti questi temi, e molti altri ancora, non ci resta che darvi appuntamento questa sera, alle ore 20.00 con la nostra prima visione trasmessa sulla pagina Facebook, sul canale Youtube, e su tutti gli altri canali social del giornale. Non mancate!