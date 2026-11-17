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Giovedì 19, alle ore 17, nella Pinacoteca “Nunzio Sciavarrello”, in piazza Manganelli, sarà presentato il volume “Il disegno dell’acqua. Progetti e documenti di opere idrauliche in Sicilia orientale (XVII-XX secolo)”, a cura di Salvatore Alecci. Il libro trae spunto da tre mostre documentarie organizzate a Catania in occasione del cinquantenario della fondazione della Sezione Sicilia Orientale dell’Associazione Idrotecnica Italiana. Al volume hanno contribuito studiosi di diverse discipline, tra cui ingegneri, storici, archeologi ed esperti del territorio.

Salvatore Alecci dialogherà con Maria Teresa Di Blasi e Bartolomeo Rejtano per illustrare i contenuti e le caratteristiche del volume, che ricostruisce il rapporto tra le opere idrauliche e i problemi dell’approvvigionamento e dell’utilizzo dell’acqua, della difesa dalle alluvioni e dell’igiene pubblica nella Sicilia orientale, dal XVII alla prima metà del XX secolo. Un percorso storico che affronta questioni ancora attuali e racconta, attraverso progetti, carte geografiche, mappe e documenti, le trasformazioni del territorio e della società.

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Acquedotti, fognature, bonifiche, irrigazione e difesa idraulica si intrecciano con testimonianze della vita quotidiana e della cultura popolare. Accanto alla documentazione tecnica e storica, il libro propone testi letterari che restituiscono anche il significato sociale e culturale degli interventi sull’acqua e del rapporto tra le comunità e il territorio.

L’iniziativa è promossa dalla Città Metropolitana di Catania in collaborazione con l’Associazione Idrotecnica Italiana – Sezione Sicilia Orientale e BC Sicilia – Sezione di Catania.