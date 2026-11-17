L’ultima tappa dei corsi formativi gratuiti dedicati ad accessibilità e cultura condivisa il 23 e 24 novembre con i moduli laboratoriali di Agorà

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Siracusa – Si è conclusa ieri mattina, lunedì 16 novembre, al Salone San Zosimo del Palazzo Arcivescovile e in Cattedrale, la seconda parte della terza edizione di Ecclesia Syracusana, i percorsi di formazione rivolti agli operatori del turismo e dei beni culturali ecclesiali.

Ad intervenire, Luca Grasso, responsabile del Polo tattile di Catania, che ha suggerito ai partecipanti di cercare di “usare il cinestetico, ciò che sentiamo con il corpo”. Grasso ha introdotto “Oltre lo Sguardo – L’accessibilità dei beni culturali”, uno degli appuntamenti organizzati dall’ufficio per la Pastorale del Tempo libero, Turismo e Sport dell’Arcidiocesi di Siracusa, guidata da don Helenio Schettini. A moderare l’incontro la docente Loredana Pitruzzello.

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«La Diocesi ha investito tante energie per la valorizzazione dei beni culturali – ha spiegato il direttore per la Pastorale del turismo, don Schettini –, ma la commissione del turismo ha sempre come obiettivo il tema della formazione degli operatori culturali. Gli incontri di formazione hanno permesso di conoscere i beni ecclesiali. Il tema dell’accessibilità è un impegno costante».

«Vedere non so cosa significhi, per me esistono quattro sensi – ha specificato Grasso –, il mio cervello è stato configurato dalla nascita per utilizzare gli altri sensi, voi vedenti utilizzate all’84% il dato visivo. Il tatto ci fornisce una sensazione fisica e ci permette di costruire immagini esemplificative».

Gli ultimi incontri laboratoriali di “Agorà – Laboratorio di cultura condivisa” si terranno lunedì 23 novembre e martedì 24 novembre e concluderanno il ciclo della terza edizione. Gli appuntamenti riguarderanno “Dall’idea al progetto: elementi di project management” e “Progettare insieme: dalla teoria alla pratica”. La partecipazione è gratuita.