- Pubblicità -

LENTINI – Si terrà oggi, martedì 17 novembre 2026, alle 16, nell’auditorium dell’Istituto superiore “Nervi – Alaimo” di Lentini, la cerimonia di consegna degli attestati di merito per il riconoscimento degli alunni eccellenti, giunto alla VII edizione.

L’iniziativa, promossa e organizzata dal Lions Club di Lentini presieduto dalla professoressa Melissa Abbandonato e inserita nell’area scuola del Distretto 108Yb Sicilia guidato dal governatore Giuseppe Walter Buscema, si svolgerà in occasione della Giornata Internazionale dello Studente 2026, ricorrenza che si tiene ogni anno per rivendicare il diritto allo studio e il diritto degli studenti a esprimersi.

- Pubblicità -

Il Lions Club di Lentini da sette anni consegna, in occasione della ricorrenza, attestati di merito agli studenti eccellenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado che nell’anno scolastico 2025/2026 hanno conseguito il massimo dei voti agli esami conclusivi: 10, 10 e lode, 100, 100 e lode.

Alla cerimonia parteciperanno il governatore del Distretto Lions 108Yb Sicilia Giuseppe Walter Buscema, i dirigenti scolastici, i sindaci di Lentini e Carlentini e autorità lionistiche. L’iniziativa, iniziata durante la presidenza lionistica di Angelo Lopresti, è diventata un momento di alto valore culturale per il territorio, rivolto agli studenti meritevoli delle scuole secondarie di primo e secondo grado della zona nord della provincia di Siracusa.