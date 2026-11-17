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Nel giorno dedicato a tutte le vittime di violenza di genere l’Associazione Teatro Amore Mio Produzioni del regista ed attore Orazio Marletta insieme alla giornalista Elisa Guccionedecidono di dare valore a tutte le donne con l’incontro culturale “Voglio Vivere”. Mercoledì 25 novembre, alle ore 18.30, negli spazi della Sala Teatro di Piazza Scammacca attraverso il linguaggio trasversale dell’arte, del teatro, della musica e della parola si parlerà di donne rivolgendosi agli uomini cercando di

non cadere nella trappola dell’amore malato, per ridare valore a tutte quelle donne che per svariati motivi credono di aver perso la propria dignità per colpa di un uomo.

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“Tutti, ognuno con il suo ruolo, abbiamo il dovere morale e civile di tentare di bloccare questa scia di sangue- dichiarano i due ideatori dell’evento Marletta e Guccione- che vede ogni anno aumentare il numero di donne ammazzate per mano di un uomo e solo con la giusta educazione si può arrivare a sconfiggere questo cancro sociale”.

Sarà una serata speciale dedicata alla bellezza, al valore, alla preziosità delle donne in nome dell’amore e del rispetto.

Relatori dell’evento culturale il Deputato della Repubblica Luciano Cantone, l’avvocata dei diritti umani Antonietta Petrosino, la presidente dell’Associazione Culturale Primavera Anna Pennisi, il presidente dell’Associazione Jacques FersenRiccardo Tomasello, l’attrice Cinzia Caminiti Nicotra, autrice del libro “Francesca Serio e le altre”, la docente Letizia Gori e l’attrice Mara Di Maura.

Ospiti dell’incontro socio culturale la cantautrice Letizia Contadino, che canterà il suo ultimo inedito “Dove io ti perdo”, dedicato alla rinascita dopo un amore finito male, e la Compagnia Arte Pupi Fratelli Napoli che metteranno in scena un breve spettacolo omaggiando la forza delle donne.

“È fondamentale denunciare al primo schiaffo, al primo fenomeno di violenza- continuano Orazio Marletta ed Elisa Guccione- perchè chi commette azioni violente continuerà a farlo edIstituzioni e scuola devono necessariamente cooperare sinergicamente affinché si educhino le nuove generazioni a non commettere discriminazioni e violenze contro le donne, che sono la base della nostra società”.

Il Maestro d’arte Giuseppe Apa in occasione della manifestazione esporrà un quadro dedicato alla lotta contro la violenza di genere.

“Durante la manifestazione- aggiunge Orazio Marletta- sarà proiettato anche il cortometraggio “Lo spettacolo della vita”, prodotto da Sikania Network, pensato e creato per dare voce a tutte quelle donne vittime di femminicidio”.