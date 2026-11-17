- Pubblicità -

Dopo l’uscita del suo ultimo album “cicale” (Carosello Records in licenza a M.A.S.T./Believe)che ha conquistato pubblico e critica, MALIKA AYANE da novembre è ripartita in tour con 14 date nei principali teatri italiani.

Il tour, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Magellano Concerti, toccherà a breve anche la Sicilia con due prossimi appuntamenti: giovedì 19 novembre a Catania, al Teatro Metropolitan e l’indomani, venerdì 20 novembre farà tappa a Palermo, al Teatro Golden.

- Pubblicità -

Gli spettacoli sono organizzati da Puntoeacapo Srl con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

I biglietti per la data di Catania sono disponibili su puntoeacapo.uno, sui circuiti e punti vendita abituali mentre il live di Palermo ha già registrato il tutto esaurito.

Ad accompagnare Malika sul palco ci saranno Jacopo Bertacco (chitarra), Filippo Cornaglia(batteria), Pietro Spinelli (tastierie), Raffaele Trapasso (basso).

In scaletta durante il live cui saranno anche i brani contenuti nell’album “cicale”, uscito a 5 anni di distanza dall’ultimo progetto discografico, e anticipato in radio dal singolo “detto tra noi”, che arriva dopo il singolo “una possibilità” che l’artista ha portato sul palco dei più importanti festival estivi e dopo il successo di “animali notturni”, canzone presentata all’ultimo Festival di Sanremo che ha conquistato il consenso di pubblico e critica.

Questa la tracklist di “cicale”:

1. “finalmente”

2. “animali notturni”

3. “è andata così”

4. “all’improvviso ci verrà da ridere”

5. “diversamente” ft Dargen D’Amico

6. “detto tra noi”

7. “probabile”

8. “come la prima volta”

9. “una possibilità”

10. “primavera in città”