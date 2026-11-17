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Confagricoltura, Unapol e Assofrantoi esprimono soddisfazione per la sottoscrizione, avvenuta nei giorni scorsi al MASAF, del Protocollo di intesa finalizzato a promuovere e valorizzare l’utilizzo dell’olio extravergine di oliva 100% italiano nel settore della ristorazione. Si tratta di una prima ottima iniziativa, considerato che il mondo Ho.Re.Ca. rappresenta un canale con grandi potenzialità per l’espansione del prodotto e la valorizzazione della sua qualità.

L’accordo, sottoscritto dal ministro Francesco Lollobrigida e dalle principali associazioni rappresentative delle imprese della ristorazione, alla presenza del sottosegretario Patrizio La Pietra, rappresenta, infatti, un’importante opportunità per rafforzare il legame tra la produzione olivicola nazionale che annovera oltre 500 cultivar, e il mercato della ristorazione, che al momento assorbe il 20% della produzione totale di olio.

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Il progetto interessa un bacino di consumo particolarmente significativo: mense scolastiche, ospedaliere, aziendali, caserme, strutture pubbliche e private, oltre alla ristorazione commerciale.

Le tre organizzazioni considerano questa iniziativa un passaggio importante per affrontare alcune delle criticità strutturali del comparto olivicolo-oleario italiano: difficoltà di commercializzazione, consistenti giacenze di prodotto, esigenze di liquidità delle imprese e concorrenza degli oli di generica origine comunitaria.

L’obiettivo deve essere quello di trasformare un’importante capacità di produzione e trasformazione nazionale in nuove opportunità di mercato, favorendo il consumo di un prodotto che rappresenta una delle principali eccellenze dell’agroalimentare italiano.

Confagricoltura, Unapol e Assofrantoi ritengono fondamentale che l’attuazione del protocollo coinvolga concretamente tutti i protagonisti della filiera. Gli olivicoltori, le organizzazioni dei produttori, le cooperative e i frantoi devono poter partecipare attivamente alla costruzione di un sistema organizzato di approvvigionamento capace di mettere in relazione diretta chi produce e trasforma l’olio con le imprese che lo utilizzano nella ristorazione.

In particolare, sarà necessario lavorare alla definizione di modelli di aggregazione dell’offerta, di adeguati quantitativi di fornitura, di sistemi di tracciabilità e di condizioni economiche sostenibili per entrambe le parti. La disponibilità di olio italiano certificato e tracciabile deve diventare un elemento qualificante degli approvvigionamenti, garantendo trasparenza su origine, qualità del prodotto e riconoscibilità per il consumatore finale.

Ottimo l’impulso del MASAF alla costituzione di un tavolo tecnico, coordinato dal sottosegretario La Pietra, che verrà costituito entro quindici giorni, per definire le modalità operative di attuazione del protocollo. Si tratta della fase decisiva dell’iniziativa.

Le tre organizzazioni auspicano che il confronto possa tradursi rapidamente in strumenti operativi, accordi commerciali e modalità di fornitura capaci di garantire continuità agli approvvigionamenti e condizioni di mercato eque.

Sarà inoltre importante favorire il coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali, affinché anche le amministrazioni pubbliche possano contribuire alla diffusione dell’olio extravergine italiano nei servizi di ristorazione di propria competenza.

La ristorazione collettiva e privata può rappresentare un nuovo e importante sbocco commerciale per l’olio extravergine nazionale. Non si tratta soltanto di aumentare i consumi, ma di costruire una nuova cultura dell’olio, analogamente a quanto avvenuto nel tempo per il vino, facendo conoscere ai cittadini il valore della produzione italiana, le sue caratteristiche, i territori e il lavoro che si trova dietro ogni bottiglia.

Confagricoltura, Unapol e Assofrantoi confermano la propria disponibilità a collaborare con il Ministero e con tutte le componenti della filiera per dare piena attuazione all’accordo.

Valorizzare l’olio extravergine 100% italiano significa sostenere il lavoro degli olivicoltori, dare nuove prospettive ai frantoi, rafforzare le imprese agricole e tutelare un patrimonio economico, ambientale e culturale del nostro Paese. Un’opportunità che non deve rimanere soltanto sulla carta, ma diventare un risultato concreto per tutta l’olivicoltura italiana.