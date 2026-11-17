Il teatro come rito collettivo: scudo della memoria, dell’identità, della connessione, della più audace forma di libertà. Si inaugura lunedì 16 novembre la rassegna di nuova drammaturgia curata da Gaia Vitanza. Fino al 22 dicembre saranno tredici gli spettacoli in programma: si parte con “Pinocchio” di Sergio Vespertino (sold-out) e si prosegue martedì 17 con “Donne” scritto e diretto da Maurizio Spicuzza

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Al Teatro Agricantus di Palermo tornano gli appuntamenti con la nuova drammaturgia.

“Riti di passaggio” è il titolo scelto dal direttore artistico Vito Meccio quale filo conduttore della stagione Teatro da Kamera che ha per sottotitolo “Identità in scena – Memoria, libertà e confronto con l’altro”. La storica rassegna del Teatro Agricantus, curata da Gaia Vitanza, costruisce un percorso nel quale identità individuale, memoria, relazioni, condizionamenti sociali e libertà di scelta diventano materia teatrale. Dal 16 novembre al 22 dicembre sono 13 i titoli inseriti in rassegna: spettacoli diversi per linguaggio, generazione e sensibilità, che mettono in scena personaggi chiamati a confrontarsi con ciò che sono e con ciò che la famiglia, la società, il tempo, il potere o il destino vorrebbero che fossero.

«La rassegna vuole celebrare il momento delicatissimo in cui il piede abbandona la sua stasi in favore dell’ignoto – scrive Gaia Vitanza -, il momento in cui si rende necessario separare, discernere tra ciò che può restare e ciò che dev’essere sacrificato per fare spazio ad altro. Ci ritroveremo di fronte a riti collettivi e alla ricerca di senso, d’identità generazionale e personale. L’arte riprende così il suo potere rivoluzionario nelle forme del canto, della poesia, della satira, della musica e dell’immagine. Lo spettacolo dal vivo torna protagonista: arma e scudo della memoria, del percorso, dell’identità, della connessione, della più audace forma di libertà. Una staffetta, un passaggio (nuovamente) di testimone, una rivoluzione necessaria nel ciclo di rottura che mantiene in vita la Storia, ogni storia».

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La rassegna si inaugura lunedì 16 novembre con “Pinocchio. Anatomia di un seme ostinato” di e con Sergio Vespertino (già sold-out) e prosegue martedì 17 novembre alle ore 21 è “Donne”, testo firmato e diretto da Maurizio Spicuzza e affidato a sette giovani interpreti (Paolo Bellante, Francesca Garofalo, Sabrina Gelfo, Martina Ilarda, Noemi Migliaccio, Riccardo Maria Sangiorgi e Manuela Maria Tuzzolino) che interpreteranno identità femminili differenti, dando vita a uno spettacolo che attraversa ruoli, caratteri e punti di vista, con ironia e immediatezza. Donne diverse tra loro, tutte riconoscibili: niente eroine, ma figure comuni nelle quali ridere e riconoscersi è inevitabile.

Tra gli spettacoli in programma il rapporto fra libertà e destino attraversa “Pupi” di Fabio Lo Meo (in programma lunedì 23 novembre), mentre memoria, identità e radici sono al centro di “Rosa d’amore, spine e canto” di e con Valentina Todaro, che indaga senza filtri la vita di Rosa Balistreri (martedì 24 novembre), e della nuova versione de “Il ritorno del Meschino” di Miriam Palma, liberamente tratto dal “Guerrin Meschino” di Gesualdo Bufalino e da “Acqua di Cielu” di Luigi Burruano (mercoledì 2 dicembre).



Il confronto con il potere e con la società emerge in “Parisèa – La mafia presa in giro da un bambino” di Marco Manera (giovedì 19 novembre), in “Riccardo III. Il potere a pezzi” de I Trovatori (lunedì 30 novembre) e ne “L’inganno di Ade” di Gaia Vitanza e Giulia Sollimeo (martedì 22 dicembre). Il viaggio interiore prende invece forma in “Arma di Priatoriu”, il nuovo lavoro di Sofia Muscato dedicato alla seconda cantica della Divina Commedia, in programma martedì 15 dicembre (fuori abbonamento).



Completano la stagione “Il problema dell’amore”, spettacolo musicale con Noa Flandina e Yara Baruffato (martedì 1 dicembre), “E non mi manca niente” di e con Clelia Cucco (giovedì 3 dicembre), “Micro-conferenza su Karl Valentin” di e con Maurizio Spicuzza e con Rosanna Mercurio (lunedì 7 dicembre), “Hello Woody” con Giuseppe Milici e Aki Spadaro (mercoledì 9 dicembre, fuori abbonamento).



Il Teatro Agricantus è sostenuto dalla Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo che ne riconosce il ruolo e la funzione artistica, culturale e sociale.

INFORMAZIONI

Teatro da Kamera “Riti di passaggio”: ingresso € 15, ingresso DUO € 25 (€ 12,50 a persona)

Spettacoli fuori abbonamento: 18 €; ridotto duo 15 € a persona, 13 € per gli abbonati

Abbonamento a turno fisso n. 8 spettacoli – 50 €

Abbonamenti a turno libero n. 9 spettacoli – 81 €; n. 6 spettacoli – 60 €; n. 3 spettacoli – 33 Biglietteria on line: https://agricantus.cloud/ https://www.tickettando.it/

Biglietteria Teatro Agricantus. via XX Settembre, 80 Palermo, da martedì a sabato ore 11-13.30 e 17- 20; domenica ore 17-20, telefono 091.309636.

STAGIONE TEATRO DA KAMERA “RITI DI PASSAGGIO”

Lunedì 16 novembre “Pinocchio. Anatomia di un seme ostinato” di e con Sergio Vespertino (sold out)

Martedì 17 novembre “Donne” di e regia Maurizio Spicuzza

Giovedì 19 novembre “Parisèa – La mafia presa in giro da un bambino” di e con Marco Manera

Lunedì 23 novembre “Pupi” di e con Fabio Lo Meo

Martedì 24 novembre “Rosa d’amore, spine e canto” di e con Valentina Todaro

Lunedì 30 novembre “Riccardo III. Il potere a pezzi” de I Trovatori

Martedì 1 dicembre “Il problema dell’amore” con Noa Flandina e Yara Baruffato

Mercoledì 2 dicembre “Il ritorno del Meschino” di e con Miriam Palma

Giovedì 3 dicembre “E non mi manca niente” di e con Clelia Cucco

Lunedì 7 dicembre “Micro conferenza su Karl Valentin” con Maurizio Spicuzza e Rosanna Mercurio

Mercoledì 9 dicembre “Hello Woody” con Giuseppe Milici e Aki Spadaro (fuori abbonamento)

Martedì 15 dicembre “Arma di Priatoriu” di e con Sofia Muscato (fuori abbonamento)

Martedì 22 dicembre “L’inganno di Ade” di Gaia Vitanza e Giulia Sollimeo