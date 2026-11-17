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Doppio trionfo ai Campionati Italiani Assoluti FIPE 2026 di Fiumicino: dominio assoluto sia nella classifica femminile che in quella maschile.



FIUMICINO – Si sono conclusi presso l’Hilton Rome Airport di Fiumicino i Campionati Italiani Assoluti di Para Powerlifting FIPE 2026, regalando due giornate di sport ad altissimo livello all’insegna dell’inclusione e dei grandi risultati agonistici. A dominare la scena nazionale sono state ancora una volta le due società siciliane P.D. Giuseppe Primo di Militello e C.S.D. Olimpico di Scordia, che conquistano entrambe il titolo di Campione d’Italia per l’ottavo anno consecutivo.

Nonostante una trasferta resa complessa da alcune defezioni per motivi di salute (circa dieci atleti assenti su trenta qualificati), il bilancio complessivo è stato straordinario sia a livello di squadra che individuale.



Il trionfo della squadra femminile

La P.D. Giuseppe Primo di Militello si conferma sul tetto d’Italia lasciandosi alle spalle il CUS Ferrara e il Body Sculpt RC. A guidare la formazione al successo sono state:

Maria Chiara La Manna (capitano): medaglia d’oro nella categoria kg 73;

Sefora Spinello: medaglia d’argento nella categoria kg 79, che aggiunge un altro prestigioso tassello a una carriera record caratterizzata da 8 anni consecutivi di presenze in gara e dal primato di titoli vinti all’interno del club.

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Il dominio nella classifica maschile

Identico risultato per la C.S.D. Olimpico di Scordia, che conquista l’ottavo scudetto di fila precedendo nettamente l’EVO Real Lecce e il Cortina. Ricchissimo il medagliere individuale degli atleti scordiensi.

Francesco Gibilterra: medaglia d’oro nella categoria kg +107, conquistata al termine di un’avvincente gara decisa all’ultima alzata.

Alfio Noto: medaglia d’argento nella categoria kg 49.

Roberto La Barbera: medaglia d’argento nella categoria kg 80. Pluricampione paralimpico di atletica leggera (4 partecipazioni ai Giochi tra Sydney, Atene – dove conquistò l’argento –, Pechino e Rio de Janeiro, oltre a 10 titoli mondiali e 20 europei), rappresenta un valore aggiunto e uno stimolo costante per tutto il gruppo.

Alberto Chiola: medaglia d’argento nella categoria kg 97, protagonista di un grande rientro in pedana dopo quasi due anni di stop.

Gaetano Magrì (capitano): medaglia d’argento nella categoria kg 107.

Salvatore Gambitta: medaglia di bronzo nella categoria kg 65.

Rosario Patanè: medaglia di bronzo nella categoria kg 97.

Salvatore Nitto: medaglia di bronzo nella categoria kg 107.

Ottimi piazzamenti anche per Giuseppe Gennaro (4° posto nei kg 107), Davide Frazzetto e Luigi Palì (rispettivamente 5° e 6° posto nei kg 59) e Camillo Emilio Musmeci (5° posto).



Le dichiarazioni del Coach Primo Salvatore

Grande soddisfazione nelle parole del tecnico Primo Salvatore, che ha guidato la spedizione insieme allo staff composto dai coach Andrea La Ferrera e Paolo Fucile:

«È stata una trasferta impegnativa a causa delle diverse assenze per motivi di salute, ma non avevo dubbi sulla competitività dei nostri ragazzi. Negli ultimi anni abbiamo sempre dominato gli eventi FIPE nel Para Powerlifting. Accompagnare questi atleti in pedana, uno dopo l’altro, non genera alcuna stanchezza, ma solo un immenso orgoglio. Ringrazio i coach Andrea La Ferrera e Paolo Fucile per il prezioso lavoro svolto al mio fianco, tutti i genitori per il costante supporto e il nostro sponsor ufficiale, il Centro Ortopedico Sant’Andrea di Fabio Brancato e Luca Bardano. Questa vittoria è una dedica speciale a mio padre, il cui nome continueremo a portare in alto. Siamo già proiettati al 2027: l’obiettivo è candidarci per portare l’organizzazione di questo prestigioso evento a casa nostra, a Catania».