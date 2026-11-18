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ACI CATENA (CT) – Venerdì 20 novembre, alle ore 17.30, la sala conferenze di Palazzo Riggio ospiterà la presentazione del libro “Traditi”, scritto a quattro mani dal dott. Antonio Ingroia e dal giornalista Massimo Giletti.

L’evento si avvale del patrocinio del Comune di Aci Catena, della Fondazione “Spazio e Legalità” e del Movimento Agende Rosse sezione Catania “Francesca Morvillo”.

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L’incontro si prefigura come un momento di profonda riflessione sui temi della giustizia, della lotta alle mafie e delle verità nascoste della storia recente del Paese.

A moderare il dibattito sarà Antonio Condorelli, giornalista di Antenna Sicilia, conduttore del programma d’inchiesta “300 Secondi”. L’evento vedrà inoltre gli interventi e i contributi della dott.ssa Luana Ilardo e di Ismaele La Verdera, leader del Movimento “Controcorrente”.