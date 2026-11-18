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Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani richiama l’attenzione sulle condizioni economiche, professionali e relazionali che rendono sempre più complesso l’esercizio dell’insegnamento. Ai docenti vengono richiesti equilibrio emotivo, autorevolezza, capacità di gestione dei conflitti e responsabilità crescenti, mentre il riconoscimento economico e sociale della professione continua a risultare inadeguato rispetto alla complessità del ruolo.

La questione retributiva rappresenta una componente determinante di questo disagio. Secondo il rapporto OCSE Education at a Glance 2026, gli insegnanti italiani della scuola secondaria di primo grado percepiscono retribuzioni effettive mediamente inferiori del 33% rispetto agli altri lavoratori con istruzione terziaria.

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Alla fragilità economica si aggiunge un’esposizione professionale che merita una valutazione altrettanto severa. In classi numerose o caratterizzate da elevata conflittualità, il docente può diventare bersaglio di provocazioni reiterate, derisioni, riprese non autorizzate e comportamenti deliberatamente finalizzati a comprometterne l’autorevolezza.

Il CNDDU chiede al Ministro Giuseppe Valditara di assumere queste criticità come priorità della politica scolastica, avviando un intervento organico che comprenda il recupero del potere d’acquisto delle retribuzioni, misure di sostegno per i docenti gravati da elevati costi abitativi, assistenza legale accessibile e procedure uniformi di protezione nelle situazioni di grave conflittualità.

La responsabilità politica è ormai individuabile con chiarezza: rendere l’insegnamento una professione economicamente dignitosa, giuridicamente tutelata e concretamente esercitabile anche nei contesti più complessi.