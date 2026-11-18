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In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il prossimo 25 novembre, alle ore 20:30, l’ANM – Sezione di Catania promuove un evento di sensibilizzazione presso la sede dell’Associazione culturale Harpago – Il Gatto Blu, in via Vittorio Emanuele n. 67.

A salire sul palco, in una veste inedita, saranno professionisti del mondo della giustizia, funzionari e cancellieri, che presteranno la propria voce ai monologhi tratti da «Ferite a morte» di Serena Dandini, opera che raccoglie storie ispirate a vicende reali di donne vittime di femminicidio.

La particolarità dell’iniziativa risiede proprio nell’identità dei suoi protagonisti: donne e uomini che, nella quotidianità professionale, operano all’interno del sistema giudiziario e si confrontano con la violenza attraverso fascicoli, atti processuali, testimonianze e vicende umane.

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Per una sera, quelle storie vivranno fuori dalle pagine dei fascicoli per diventare voce, presenza, emozione e testimonianza concreta.

Il fascicolo diventa persona, la cronaca diventa racconto, il silenzio delle vittime si trasforma in una voce che chiede di essere ascoltata.

Un passaggio simbolico, ma profondamente significativo: chi è abituato a conoscere la violenza attraverso le carte della giustizia sceglie di restituire umanità a quelle vicende, portandole fuori dalle aule e rendendole patrimonio della coscienza collettiva.

L’iniziativa vuole essere un momento di riflessione e partecipazione, nella consapevolezza che contrastare la violenza di genere non significa soltanto perseguire i responsabili, ma anche promuovere una cultura del rispetto, della consapevolezza e della prevenzione.

Dietro ogni fascicolo c’è, infatti, una storia, dietro ogni storia una donna, e dietro ogni donna una vita che meritava di essere vissuta.