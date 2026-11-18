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Sono stati proclamati oggi a Catania i primi laureati e laureate del Corso di Laurea Triennale in Infermieristica di Humanitas University, nato tre anni fa dalla collaborazione con Humanitas Istituto Clinico Catanese e che oggi conta quasi 200 iscritti.

Le proclamazioni sono state celebrate alla presenza di Luigi Maria Terracciano, Rettore di Humanitas University, Giuseppe Sciacca, Amministratore Delegato dell’ospedale di Contrada Cubba a Misterbianco, Alessandro Repici, Direttore Scientifico, e Lina Scalisi, prorettrice dell’Università degli Studi di Catania.

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Un traguardo che segna una nuova tappa per un percorso formativo pensato per offrire ai giovani del territorio, e non solo, un’ulteriore opportunità di formazione qualificata e, allo stesso tempo, contribuire ad accrescere la vocazione verso una professione che sarà sempre più fondamentale per rispondere ai bisogni di cura della popolazione italiana.

L’infermiere è una figura centrale nell’assistenza sanitaria: accompagna la persona lungo tutto il percorso di cura, occupandosi di attività di prevenzione, assistenza, ma anche di riabilitazione, cure palliative ed educative, e Ricerca. Per rispondere alle esigenze di un sistema sanitario sempre più complesso, è fondamentale formare professionisti preparati, capaci di coniugare competenze cliniche e tecniche con attenzione alla dimensione umana.

«Humanitas University adotta in tutte le sue sedi un modello didattico che affianca alla preparazione tecnico-scientifica un’attenzione particolare allo sviluppo delle capacità di ascolto, comunicazione e relazione con il paziente – ha dichiarato il prof. Luigi Maria Terracciano, Rettore di Humanitas University -. L’obiettivo è formare professionisti capaci non solo di applicare le proprie conoscenze, ma anche di comprendere i bisogni delle persone e accompagnarle con attenzione ed empatia lungo tutto il percorso di cura. In questo senso, la collaborazione tra università e strutture cliniche è un elemento fondamentale. L’esperienza del tirocinio clinico permette a studenti e studentesse di mettere subito in pratica quanto appreso e seguire la persona assistita nelle diverse fasi del percorso di cura, dal ricovero alla dimissione, fino al rientro a domicilio. Il confronto quotidiano con i professionisti e la frequentazione del contesto clinico permettono agli studenti di sviluppare progressivamente autonomia e consapevolezza del proprio ruolo all’interno dell’équipe sanitaria».

«La collaborazione tra Humanitas University e Humanitas Istituto Clinico Catanese rappresenta un’opportunità importante per tutta la Sicilia, un contributo concreto alla crescita del sistema sanitario dell’Isola – ha affermato Giuseppe Sciacca, Amministratore Delegato di Humanitas Istituto Clinico Catanese -. Da oggi, il territorio può contare su nuovi professionisti sanitari formati in un ospedale che è punto di riferimento per diverse patologie, in particolare quelle oncologiche, e che completano la loro istruzione senza doversi allontanare da casa. Un’opportunità di crescita che ha coinvolto anche i nostri professionisti, che hanno assunto il ruolo di docenti e tutor mettendo le proprie competenze e la propria esperienza al servizio degli studenti».

Il Corso di Laurea di Humanitas University integra lezioni teoriche, attività laboratoriali e formazione sul campo. Negli skill lab dell’Ateneo, dotati di strumentazioni tecnologicamente avanzate, manichini ad alta fedeltà e pazienti robot, gli studenti possono esercitarsi attraverso simulazioni e attività di role playing, imparando a lavorare in squadra e a gestire situazioni cliniche complesse. A questa formazione si affiancano, fin dal primo anno, i tirocini professionalizzanti in Humanitas Istituto Clinico Catanese e negli ospedali catanesi, durante i quali gli studenti sono accompagnati da tutor, docenti e professionisti sanitari esperti e hanno modo di confrontarsi con diversi contesti assistenziali.

Durante il percorso formativo, i neolaureati hanno maturato esperienze utili in numerosi ambiti clinici, dalla sala operatoria alla terapia intensiva, dall’assistenza domiciliare fino all’area oncologica e alle chirurgie ad alta specializzazione.

La proclamazione dei primi laureati rappresenta un importante traguardo per Humanitas University e Humanitas Istituto Clinico Catanese, che attraverso questa collaborazione investono sulla formazione di nuovi professionisti e sul futuro della sanità in Sicilia.

Humanitas University

Humanitas University è un Ateneo dedicato alle Life Sciences, strettamente integrato con gli ospedali Humanitas. Il 2026/2027 sarà il tredicesimo Anno Accademico dell’Ateneo la cui caratteristica è il respiro internazionale. Oltre al corso di Medicina e Chirurgia, in lingua inglese, e a MEDTEC School, sviluppato insieme al Politecnico di Milano, è presente anche un corso di laurea in Infermieristica, attivo anche presso le sedi di Bergamo, Castellanza e Catania, un corso di Laurea in Fisioterapia, uno in Osteopatia, i corsi di Tecniche di Laboratorio Biomedico e Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia (quest’ultimo anche a Bergamo), il corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche Specialistiche, quello in Biotechnologies for Human Health e il corso di Laurea Magistrale in Data Analytics and Artificial Intelligence in Health Sciences (DAIHS) con l’Università Bocconi. Ad oggi sono oltre 3000 gli studenti iscritti: il 43% degli studenti di Medicina e Chirurgia è internazionale.

Nella sede centrale di Pieve Emanuele, alle porte di Milano, le lezioni si tengono nel Campus concepito secondo i più moderni standard in termini di tecnologia e sostenibilità ambientale tali da promuovere le occasioni di incontro e di scambio tra docenti, ricercatori e giovani allievi provenienti da ogni parte del mondo. Il complesso è formato attualmente da 5 edifici per 35 mila mq, tra cui la Mario Luzzatto Student House e il Roberto Rocca Innovation Building. Quest’ultimo, inaugurato nel 2023, ha ottenuto la Certificazione Leed Gold: standard mondiale per le costruzioni ecocompatibili. Fiore all’occhiello del Campus è il Simulation Lab, che include il Mario Luzzatto Simulation Center e un Anatomy Lab: uno spazio altamente tecnologico – nonché l’unico in Italia a possedere la full accreditation da parte della Società Europea di Simulazione in Medicina (SESAM) per l’eccellenza nella formazione basata sulla simulazione – a disposizione di studenti, specializzandi e professionisti della salute che possono formarsi sulla base dei diversi livelli di specializzazione e complessità.

Humanitas University a Catania

Humanitas University è presente a Catania con un Corso di Laurea triennale in Infermieristica strettamente integrato con Humanitas Istituto Clinico Catanese. La sede didattica si trova infatti negli spazi dell’Ospedale di Contrada Cubba a Misterbianco. Attualmente Humanitas University ha inaugurato in Sicilia il suo quarto anno accademico e sono quasi 200 gli studenti iscritti. L’integrazione tra Ospedale e Università è quotidiana: sono diversi, infatti, gli specialisti di Humanitas Istituto Clinico Catanese che prestano la loro professionalità nel corso delle sessioni didattiche e gli studenti hanno inoltre la possibilità di svolgere parte delle ore formative in struttura.