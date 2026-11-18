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Il sipario della 38esima stagione del Teatro Stabile di Mascalucia Mario Re diretta da Rita Re si apre con “La fattoria degli animali” di George Orwell, adattata e diretta per il cartellone mascalucese da Nicola Alberto Orofino.

Il romanzo di Orwell strutturato su una forte satira politica debutterà sul palco del Teatro Mario Re sabato 21 novembre, alle ore 17.30 e 21.00, con repliche domenica 22 novembre, ore 17.30, sabato 28 novembre, ore 17.30 e 21.00, e domenica 29 novembre, ore 17.30.

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Un’apertura in grande stile con “La fattoria degli animali”, che – spiega Nicola Alberto Orofino – non è solo un romanzo che racconta, con modalità indubbiamente bizzarre, un fatto storico. Le Conquiste di una rivoluzione che nasce dal basso e che porta con sé i rischi della deriva di corruzione e sabotaggio. La Rivoluzione Russa e la degenerazione totalitaria del regime staliniano diventano, nella metafora orwelliana, la rivoluzione degli animali di una fattoria che si ribellano allo strapotere degli uomini per poi ritrovarsi in una dittatura instaurata dai maiali della stessa tenuta”. Il romanzo come la messa in scena punta a smascherare i pericoli del totalitarismo, la corruzione del potere e le manipolazioni del linguaggio che si possono adottare per alterare la verità.

“In quest’edizione teatrale de “La fattoria degli animali”- continua Orofino- ci saranno in scena interpreti di tutte le età, bambini, adolescenti e adulti per rivelare alle generazioni presenti e future, i desideri, i crucci, le angosce, le speranze di tutti noi, perchè la rivoluzione è il battito più forte che la comunità umana ha a disposizione. È la scintilla che la Storia utilizza per spezzare l’immobilità e accendere il coraggio per cambiare il mondo”.

Sul palco gli attori, in ordine alfabetico, Veronica Campagiorni, Alessia Consoli, Anna De Luca, Chiara Di Giovanni, Vincenzo Filetti, Salvo Leonardi, Vincenzo Lipari, Andrea Luca, Giovanni Mangano, Angela Prestani, Rita Re, Christine Righi, Alessia Todaro, Andrea Zappalà con Gerardo Barbera Re, Andrea Caruso, Sara Caruso, Rachele Cavallaro, Cristina Chiarenza, Caterina Francaviglia, Martina Garozzo, Greta Guarnaccia, Ginevra Illuminato, Cristian La Piana, Ilaria Marzagalli, Chloe Miller, Anna Puglisi, Arianna Raimondi, Eugenia Russo ed Emiliano Sgroi interpreteranno animali antropomorfi, secondo lo stile di Esopo, ma con intenti politici adulti.

“Il cartellone di questa nuova stagione è composto da tre spettacoli di nostra produzione più un fuori abbonamento sempre di nostra produzione e quattro ospiti- spiega Rita Re- “La fattoria degli animali” di George Orwell aprirà la stagione; “Top girls” di Caryl Churchill diretto da Andrea Zappalà occuperà la casella che scegliamo ogni anno di destinare agli autori contemporanei; in chiusura “Il marchese di Ruvolito” di Nino Martoglio diretto da Valerio Santi nel solco tracciato storicamente dalla nostra compagnia, di dare voce al teatro di tradizione; sempre di nostra produzione lo spettacolo musicale”Pictures- note, immagini e parole” soundtrack ensamble piano e quintetto d’archi con le musiche di Giuseppe Palmeri e i testi di Cyrano de Bergerac, un romantico viaggio attraverso le parole di Rostand accompagnate dalle musiche originali ed eseguite dal vivo; Ad arricchire il cartellone gli spettacoli ospiti:”Niente progetti per il futuro” di Francesco Ferdinando Brandi diretto da Antonello Capodici; “Figliol Prodigo” di Patrick Shanley diretto da Sergio Campisi; “Il pomo della discordia” di Luana Rondinelli diretto da Nicola Alberto Orofino; “La riunione di condominio” di Santiago Requejo diretto da Ernesto Mangano e Rodolfo Torrisi”.