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Con una enciclica tanto “magnifica” quanto profetica, Papa Leone XIV ci aiuta a riflettere sull’attualità della dottrina sociale della Chiesa e sulla sfida lanciata all’umanità dall’intelligenza artificiale. Con la saggezza di un fine teologo che unisce alla formazione domenicana l’esperienza di un pastore missionario Papa Prevost parla anche alla politica, invitandola a non rinunciare ad una visione di lungo periodo e a evitare le “sterili polarizzazioni” per tornare a occuparsi del bene comune e della lotta alle disuguaglianze e alle fratture sociali.

In questo contesto “la giustizia sociale – scrive il Papa – deve confrontarsi anche con l’ambiente creato dalle tecnologie digitali”, per impedire “la nascita di nuove forme di esclusione e privazione di libertà” e favorire “un accesso equo alle opportunità” insieme ad un “controllo pubblico” dell’uso dei dati e delle tecnologie. Se nel 1891 Papa Leone XIII scrisse l’enciclica “Rerum Novarum” per confrontarsi con la questione operaia e la rivoluzione industriale, il Papa Leone dei nostri tempi ha scelto la sua prima lettera papale per parlare di una nuova rivoluzione, quella dell’intelligenza artificiale; una rivoluzione che oggi come quella di oltre un secolo fa ha un impatto fortissimo sul mondo del lavoro.

Ed è qui che il richiamo alla “magnifica humanitas” acquista tutta la sua forza.

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Se l’AI aiuta una persona a svolgere meglio il proprio compito, a evitare attività rischiose, a ridurre fatica e ripetitività, allora può essere una risorsa. Se, invece, serve a intensificare il controllo, a rendere più opache le decisioni, a comprimere le retribuzioni, a isolare chi lavora, allora non siamo davanti al progresso: siamo davanti a una nuova forma di subordinazione.

Vogliamo un’intelligenza artificiale che sostituisce, controlla e impoverisce il lavoro? Oppure un’intelligenza artificiale che valorizza e libera le capacità umane?

Dobbiamo dirlo senza esitazioni: i lavoratori non sono un giacimento di dati.

Il dato non può sostituire la dignità. La misurazione non può sostituire la fiducia.

La previsione non può sostituire la responsabilità. L’algoritmo non può sostituire il diritto.

“Per un algoritmo – leggiamo nella “Magnifica Humanitas” – l’errore è qualcosa da correggere; per una persona può essere l’inizio di un cambiamento profondo”: è questa la grande differenza tra umanesimo e tecnocrazia, tra un mondo dominato dalle Big Tech e una società dove scienza e innovazione tecnologica sono a servizio del bene comune e della giustizia sociale.

Ciò non vuole dire guardare all’intelligenza artificiale soltanto con paura. Sarebbe un errore. Ma sarebbe un errore altrettanto grave consegnarsi a essa con ingenua fiducia, come se ogni innovazione fosse automaticamente positiva e come se il mercato fosse sempre in grado di correggere da sé le proprie ingiustizie.

Dobbiamo governare il cambiamento.

Dobbiamo farlo con la forza del diritto, con la responsabilità della politica, con il contributo delle imprese, con la cultura delle istituzioni formative e con la voce libera delle organizzazioni sindacali.

Il futuro non sarà umano perché sarà più tecnologico.

Sarà umano soltanto se saprà mettere la tecnologia al servizio della persona, il profitto al servizio della comunità, la produttività al servizio della giustizia e l’intelligenza artificiale al servizio della libertà.

Questa è la sfida della “magnifica humanitas”.

Non la paura del futuro.

Non la nostalgia del passato.

Ma il coraggio di orientare il futuro affinché resti fedele all’uomo.

