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Presso l’Auditorium dell’ITET “Enrico De Nicola” di San Giovanni La Punta, si è svolto un incontro di grande importanza per la formazione civica e umana degli studenti, dal titolo “L’amore non fa male”. L’evento ha visto la partecipazione attiva degli studenti e l’intervento di una figura istituzionale di rilievo, con l’obiettivo di accendere i riflettori su un tema drammaticamente attuale: la violenza di genere e il femminicidio.

È intervenuto il Dott. Salvo Troina, Presidente dell’Associazione “Giustizia e Pace” ed ex Sovrintendente Capo della Polizia di Stato.

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Il percorso tracciato durante l’incontro non si è limitato a descrivere la violenza, ma ne ha analizzato le cause profonde. Si è partiti dall’antico retaggio culturale patriarcale – una mentalità che, nonostante i progressi, risulta ancora dura a morire – per arrivare alle tragiche cronache dei giorni nostri, segnate da troppe vittime di femminicidio.

Particolarmente toccanti sono state le testimonianze video proiettate in sala, che hanno dato voce ad attori e, soprattutto, a vittime reali di violenza. Immagini e parole che hanno scosso la platea, rendendo tangibile il dolore e la necessità di agire.

Il cuore dell’incontro si è concentrato sulla prevenzione. È emerso con forza che la violenza nasce da lontano e spesso si insinua in rapporti che diventano tossici in maniera irreversibile. Da qui l’appello accorato rivolto ai giovani: chiedere aiuto non è mai un segno di debolezza.

Che sia la scuola, la famiglia o le forze dell’ordine, il sostegno esterno è vitale. E proprio la scuola, come ribadisce la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Elena Giuffrida, deve essere un presidio di legalità e di ascolto. Il messaggio chiave lanciato nell’Auditorium è stato inequivocabile: “Parlate, non vi chiudete. No alla paura”. Avere il coraggio della denuncia significa avere sempre una scelta, prima che sia troppo tardi.

L’evento ha voluto lanciare un monito anche contro l’indifferenza di chi ci sta accanto. La violenza non riguarda solo chi la subisce, ma l’intera comunità. Tutti devono avere il coraggio di denunciare, di non voltarsi dall’altra parte e di tendere una mano.

L’incontro si è concluso con la consapevolezza che l’amore, quello vero, non fa mai male. Educare al rispetto è l’unica strada percorribile per fermare questa strage silenziosa.