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PALERMO – “Nel Documento di economia e finanza regionale manca un capitolo politico e programmatico fondamentale dedicato al contrasto della corruzione, della criminalità organizzata e delle infiltrazioni nella pubblica amministrazione. È una lacuna grave, soprattutto in una fase storica nella quale la Regione Siciliana è attraversata da inchieste giudiziarie che stanno facendo emergere un quadro inquietante di presunti intrecci illeciti, con indagini che interessano diversi settori dell’amministrazione e coinvolgono esponenti politici e apparati burocratici”. Lo dichiara Roberta Schillaci, vice capogruppo del Movimento Cinquestelle all’Assemblea regionale siciliana e segretaria della Commissione regionale Antimafia, commentando il Documento di economia e finanza regionale.

“Evidenzio – aggiunge Schillaci – che mentre la magistratura conduce indagini a tutto campo su vicende che chiamano in causa settori importanti dell’amministrazione regionale, il Defr non dedica alcuna attenzione adeguata alla prevenzione e al contrasto della corruzione. Non troviamo una strategia organica, obiettivi verificabili, strumenti di rafforzamento dei controlli né interventi specifici per garantire trasparenza e legalità nella gestione della cosa pubblica.

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“La lotta alla mafia e alla corruzione – conclude Schillaci – non può essere relegata a dichiarazioni di principio o a iniziative isolate. Deve diventare una priorità trasversale dell’azione di governo, coinvolgendo tutti i comparti della Regione, dagli appalti pubblici alla sanità, dalle società partecipate alla gestione delle risorse e dei fondi pubblici. Dove circolano ingenti risorse economiche e si assumono decisioni amministrative devono esserci controlli rigorosi, procedure trasparenti e responsabilità chiaramente individuate. Assistiamo, invece, ad un depotenziamento dell’ufficio anticorruzione, sguarnito di personale, e ad una riduzione di personale in carico alla Centrale unica di committenza”.