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CATANIA – Dal 27 al 29 novembre torna Spumanti dell’Etna, giunto alla sua ottava edizione, l’appuntamento dedicato al Metodo Classico prodotto sul vulcano, che quest’anno rinnova il proprio racconto intrecciando cultura enologica, degustazioni, spazi di confronto e alta gastronomia.

Promossa dall’Associazione Spumanti dell’Etna e finanziata dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, la manifestazione si sviluppa lungo tre giornate di visite in cantina, incontri, degustazioni alla cieca e masterclass, per concludersi domenica 29 novembre nella straordinaria cornice barocca di Palazzo Biscari, nel cuore di Catania.

Al centro del programma, il desiderio di indagare una domanda: esiste un’identità riconoscibile dello spumante etneo? Un filo conduttore che attraversa le diverse interpretazioni del Nerello Mascalese e del Carricante, mettendo in relazione altitudini, versanti, suoli, vitigni e tempi di affinamento.

«Non vogliamo raccontare semplicemente degli spumanti prodotti sull’Etna, ma attraverso questo evento e l’Atlante in corso di realizzazione raccontiamo un’identità enologica che sta acquisendo una propria riconoscibilità. Il Metodo Classico di matrice etnea non è la trasposizione di un modello produttivo nato altrove: è il risultato dell’incontro tra vitigni prodotti sul vulcano, condizioni pedoclimatiche peculiari, sensibilità dei produttori e una cultura della spumantizzazione che affonda le proprie radici nella storia del territorio. Il nostro lavoro è dare voce a questa identità, valorizzando la ricchezza e le differenti interpretazioni» sottolinea Francesco Chittari, Presidente dell’Associazione Spumanti dell’Etna.

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Protagoniste della manifestazione saranno le aziende che, nel corso degli anni, hanno contribuito alla crescita della spumantistica etnea, investendo nella valorizzazione del Metodo Classico e nelle sue molteplici espressioni. Un panorama produttivo articolato, che racconta la ricchezza dei diversi versanti dell’Etna e la varietà di interpretazioni che caratterizzano le bollicine del vulcano. Tra le cantine presenti figurano Aaron Montis di Salvo Giuffrida, Antichi Vinai 1877, Benanti Viticultori, Cantina Iuppa, Cantine Russo, Cottanera, Donnafugata, Firriato, Fischietti, Vini Gambino, La Contea, La Gelsomina – Tenuta Orestiadi, Murgo, Nicola Gumina, Palmento Costanzo, Planeta, Restivo Wine, Serafica, Tenute Nicosia, Torre Mora, Trigona.

Accanto alle cantine etnee, la manifestazione prevede anche la partecipazione di produttori ospiti, dalle siciliane Baglio del Cristo di Campobello, Cusumano, Milazzo, al trentino Ferrari e l’ospite francese Paul G. Valentin oltre che una selezione della distribuzione Heres per ampliare il confronto e offrire ulteriori occasioni di approfondimento.

Il racconto del territorio per un’esperienza enogastronomica completa passa anche dalla cucina. Un incontro tra sensibilità gastronomiche differenti, che trasforma il banco d’assaggio in un percorso di scoperta e valorizzazione delle eccellenze siciliane. Per la serata conclusiva del 29 novembre, Spumanti dell’Etna coinvolgerà numerose firme della ristorazione siciliana, chiamate a interpretare il dialogo tra le proprie proposte gastronomiche e gli spumanti Metodo Classico del vulcano. Tra queste coordinati dallo chef Marco Cannizzaro di Bavetta, saranno presenti: Massimiliano Vasta patron chef di Vico Astemio, Mirko Pappalardo di Nero vita il progetto ristorante a La Contea, Stefano Toscano di Sabia Restaurant, il private chef Silvio Iaccuzza, Gianluca Sottile ed Enrico Grimaldi chef di Benanti, Mattia Romano di Plante, Ivan Siringo di Vite, Gianluca Lizzio dei Giardini di Villa Fago, Vittorio Carusa di Locanda Quinto Arco, Alessandra e Gianluca Ragusa di Oria, Gianluca Barbagallo del Relais Villa Miraglia, Francesco Tosto de La Locanda Don Giovanni, Giulio Gobbi di Uzeta bistrò, Salvo Baudo de L’Osteria di Cantine Nicosia, Simone Strano del Grand Hotel di Faraglioni e Riccardo Cilia del Ristorante Tocco D’Oro. Presenti anche produttori di eccellenza come Etna Dolca, Testa conserve e Vagliasindi Fermentazioni.

Il programma si articola in cinque appuntamenti tematici, pensati per esplorare le diverse espressioni della spumantistica del vulcano. Inizio previsto per venerdì 27 novembre, alle 18:00, presso Cantine La Contea a Mascali, con “L’Etna in nero”, dedicata ai Blanc de Noirs da Nerello Mascalese. Sabato 28 novembre, alle 11:00, da Murgo a Santa Venerina, “Le origini di un’idea” accompagnerà i partecipanti alla scoperta delle produzioni pioniere della spumantistica etnea, preceduta da una visita in vigneto. Nel pomeriggio, alla Tenuta Monte Serra di Benanti, a Viagrande, sarà il Carricante il protagonista di “Il volto bianco del vulcano”, in programma alle 19:00, preceduto da una visita in azienda. Domenica 29 novembre, alle 11:00, a Villa Òria, “Etna in rosa” esplorerà le diverse interpretazioni del rosato da Nerello Mascalese. Nel pomeriggio, alle 16:00, Palazzo Biscari ospiterà “Oltre il tempo”, una masterclass dedicata ai lunghi affinamenti sui lieviti e alla capacità evolutiva del Metodo Classico etneo.

Elemento distintivo delle degustazioni sarà la presenza di vini provenienti da altri territori italiani e internazionali, selezionati per affinità stilistiche e inseriti nelle sessioni alla cieca. Un confronto senza etichette, che invita a mettere da parte i condizionamenti legati alla provenienza e al prestigio dei marchi, lasciando al vino il compito di raccontarsi.

Domenica 29 novembre, dalle 19:30 alle 22:00, Palazzo Biscari aprirà le porte al grande evento conclusivo: un percorso di degustazione che riunirà le cantine partecipanti, produttori ospiti e protagonisti dell’eccellenza gastronomica siciliana. I banchi d’assaggio permetteranno al pubblico di incontrare direttamente i produttori, conoscere le diverse interpretazioni delle bollicine etnee e approfondire il lavoro che si cela dietro ogni bottiglia. Ad accompagnare gli assaggi sarà il percorso gastronomico firmato dagli chef e dai ristoranti coinvolti, in un dialogo tra vino, cucina e territorio.

Ticket e informazioni: www.spumantidelletna.it