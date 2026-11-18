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PALERMO – Con il tema “Art. 32 Costituzione – Tutela delle persone e delle comunità fragili”, tenuto dalla prof.ssa Elisa Colletti dell’Università degli studi di Palermo, si è svolto il quarto incontro del progetto “Costituzione, legalità e memoria condivisa. Educare alla cittadinanza attiva” organizzato dalla Uir Palermo in collaborazione con Libera nell’ambito del progetto Università Diffusa presso i locali di Libera territoriale Palermo.

L’incontro è stato aperto dal vicepresidente regionale della Sicilia e delegato territoriale dell’area metropolitana di Palermo, cav. Nicola Barretta, alla presenza della tutor dell’UIR-Pa, prof.ssa Angela Monteverde. La dott.ssa Clara Triolo, Libera Palermo, ha introdotto il prof. Italo Giannola, figlio del magistrato Antonino Giannola, presidente del tribunale di Nicosia, ucciso nel suo ufficio mentre presiedeva un’udienza civile il 26 gennaio 1960.

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Per onorare la memoria e la professionalità del magistrato Antonino Giannola, i magistrati istituirono una borsa di studio a lui intitolata. “La memoria – ha concluso il cav. Barretta – per ricordare le vittime non deve essere un semplice ricordo, ma un insegnamento didattico, per realizzare una convivenza civile”.