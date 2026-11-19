- Pubblicità -

Un nome, una storia, un messaggio che attraversa il tempo: i diritti delle donne non si toccano. Lunedì 23 novembre, alle 17, la Sala delle Donne di Palazzo della Cultura, inaugurata nel 2019, sarà intitolata a Franca Viola, la donna siciliana che, con il suo coraggio, ha contribuito a cambiare la coscienza civile del nostro Paese.

Negli anni Sessanta, la sua vicenda scosse l’Italia intera. Dopo essere stata rapita e violentata, rifiutò il cosiddetto “matrimonio riparatore”, previsto dall’articolo 544 del Codice penale, che stabiliva l’estinzione dei reati qualora l’autore avesse sposato la persona offesa.

- Pubblicità -

L’iniziativa, promossa da Terziario Donna Confcommercio Catania, in co-organizzazione con il Comune di Catania, rappresenta un momento di profondo valore civile e culturale. Non una semplice cerimonia commemorativa, ma una scelta precisa: legare uno spazio pubblico dedicato alla memoria e al protagonismo femminile a una figura che ha incarnato, attraverso la propria vicenda personale, il diritto delle donne alla libertà, alla dignità e all’autodeterminazione.

«Il suo “no” – ha detto Matilde Cifali, presidente di Terziario Donna Confcommercio Catania – ha rappresentato una rottura con una cultura che considerava la donna priva del diritto di decidere della propria vita. Intitolare a lei la Sala delle Donne significa trasformare la memoria in un impegno concreto e lanciare un messaggio che sentiamo oggi più che mai necessario: i diritti delle donne non si toccano. Vogliamo che questo luogo sia uno spazio vivo, capace di parlare alle giovani generazioni e di ricordarci che libertà, dignità e autodeterminazione non sono concessioni, ma diritti fondamentali».

All’evento prenderanno parte anche: Ida Nicotra, docente ordinaria di Diritto costituzionale; Anna Agosta, presidente del Centro antiviolenza Thamaia, e l’attrice Francesca Ferro.

Momento centrale della cerimonia sarà lo svelamento di “544 – Posto d’onore”, opera originale dedicata a Franca Viola, ideata e realizzata da Tiziana La Piana, artista catanese e consigliera di Terziario Donna Confcommercio Catania.