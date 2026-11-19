Un nome, una storia, un messaggio che attraversa il tempo: i diritti delle donne non si toccano. Lunedì 23 novembre, alle 17, la Sala delle Donne di Palazzo della Cultura, inaugurata nel 2019, sarà intitolata a Franca Viola, la donna siciliana che, con il suo coraggio, ha contribuito a cambiare la coscienza civile del nostro Paese.
Negli anni Sessanta, la sua vicenda scosse l’Italia intera. Dopo essere stata rapita e violentata, rifiutò il cosiddetto “matrimonio riparatore”, previsto dall’articolo 544 del Codice penale, che stabiliva l’estinzione dei reati qualora l’autore avesse sposato la persona offesa.
L’iniziativa, promossa da Terziario Donna Confcommercio Catania, in co-organizzazione con il Comune di Catania, rappresenta un momento di profondo valore civile e culturale. Non una semplice cerimonia commemorativa, ma una scelta precisa: legare uno spazio pubblico dedicato alla memoria e al protagonismo femminile a una figura che ha incarnato, attraverso la propria vicenda personale, il diritto delle donne alla libertà, alla dignità e all’autodeterminazione.
«Il suo “no” – ha detto Matilde Cifali, presidente di Terziario Donna Confcommercio Catania – ha rappresentato una rottura con una cultura che considerava la donna priva del diritto di decidere della propria vita. Intitolare a lei la Sala delle Donne significa trasformare la memoria in un impegno concreto e lanciare un messaggio che sentiamo oggi più che mai necessario: i diritti delle donne non si toccano. Vogliamo che questo luogo sia uno spazio vivo, capace di parlare alle giovani generazioni e di ricordarci che libertà, dignità e autodeterminazione non sono concessioni, ma diritti fondamentali».
All’evento prenderanno parte anche: Ida Nicotra, docente ordinaria di Diritto costituzionale; Anna Agosta, presidente del Centro antiviolenza Thamaia, e l’attrice Francesca Ferro.
Momento centrale della cerimonia sarà lo svelamento di “544 – Posto d’onore”, opera originale dedicata a Franca Viola, ideata e realizzata da Tiziana La Piana, artista catanese e consigliera di Terziario Donna Confcommercio Catania.