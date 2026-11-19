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Il significato della visita di Papa Leone XIV in Sud America risiede nell’incontro tra l’universalità del messaggio cristiano e la vita concreta dei popoli: le loro ferite, le loro risorse, la loro domanda di futuro.

Uruguay, Argentina e Perù scandiscono un itinerario che assume in ciascun Paese un accento particolare e che vorrei leggere attraverso un filo unitario: la dignità della persona come misura delle relazioni umane e, per chi esercita una responsabilità pubblica, come criterio delle scelte.

Per chi, come me, rappresenta gli italiani dell’America Meridionale, questo viaggio interpella anche il rapporto tra memoria e responsabilità. Ci invita a domandarci quale frutto intendiamo trarre dalle storie che ci uniscono a questi popoli e come trasformare un patrimonio di appartenenze in una più consapevole capacità di cooperare.

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La chiave teologica di questa lettura si trova nell’apertura della Gaudium et spes , dove le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dell’umanità, soprattutto dei poveri, vengono riconosciute come proprie dai discepoli di Cristo. È la visione di una Chiesa che comprende la propria missione nella condivisione della condizione umana, senza sottrarsi alle sue inquietudini. La politica, nella distinzione dei compiti, può accogliervi una domanda essenziale: quanto conosciamo davvero la vita delle persone che siamo chiamati a rappresentare?

In Uruguay, l’incontro con il mondo dell’educazione ha offerto uno spunto particolarmente significativo. Richiamando la centralità della persona nell’epoca dell’intelligenza artificiale, Leone XIV ha sottolineato il valore del discernimento, dell’ascolto e della comprensione. Educare significa rendere ciascuno capace di abitare il cambiamento senza subirlo, di distinguere e scegliere, di incontrare opinioni diverse senza trasformarle in ragioni di ostilità. È una responsabilità che riguarda la qualità stessa della democrazia: una società libera ha bisogno di coscienze formate, non soltanto di competenze aggiornate.

In Argentina, la visita al complesso penitenziario federale di Buenos Aires e la celebrazione nel santuario di Luján hanno accostato due dimensioni profonde dell’esperienza umana: la fragilità e l’appartenenza. La presenza in carcere invita a riconoscere una dignità che non viene cancellata dalla colpa e una giustizia che, senza dimenticare le vittime, custodisca la possibilità del cambiamento.

A Luján, il richiamo del Papa alla creatività e alla vitalità della gente ha riportato al centro la ricchezza umana di un popolo, irriducibile alle sole rappresentazioni delle sue difficoltà.

Qui il riferimento al buon Samaritano acquista una particolare forza. La cura dell’uomo ferito prende forma attraverso gesti precisi e un impegno che prosegue oltre il primo soccorso. Nella lettura della Fratelli tutti, quella vicenda ci pone davanti alla responsabilità di ricomporre un mondo lacerato, riconoscendo nella sofferenza altrui una questione che ci riguarda. Per le istituzioni, ciò significa dare continuità alla cura: rendere accessibili i servizi, proteggere chi è vulnerabile, creare possibilità di riscatto. La solidarietà acquista consistenza pubblica quando può diventare un diritto riconosciuto, anziché restare affidata all’occasione.

In Perù, il viaggio assume anche il significato di un ritorno: Leone XIV ha indicato nel Paese una delle proprie «case». Questa appartenenza illumina una forma di prossimità maturata nel tempo, attraverso la conoscenza e la condivisione. Nell’incontro con i vescovi peruviani, l’immagine dei chasquis, gli antichi messaggeri che percorrevano i cammini portando comunicazioni e provviste vitali, è diventata un richiamo al servizio e alla comunione. Senza sovrapporre missione ecclesiale e rappresentanza politica, possiamo cogliervi una sollecitazione anche per noi: conoscere le distanze, raggiungere i luoghi meno ascoltati, impedire che la lontananza diventi abbandono.

È una responsabilità che sento profondamente legata alle comunità italiane all’estero. Vorrei che la memoria dell’emigrazione ci aiutasse a comprendere meglio il bisogno di riconoscimento, la fatica di ricominciare, il desiderio di appartenere senza rinunciare alla propria storia. Le radici diventano feconde quando alimentano questa apertura.

La Lettera agli Efesini annuncia, nel linguaggio della fede, una riconciliazione che abbatte il «muro di separazione» dell’inimicizia e nella quale non si è più «stranieri né ospiti», ma «concittadini dei santi e familiari di Dio» (Ef 2, 14.19). Rispettandone il significato teologico, possiamo lasciarci interrogare dalla forza di questa promessa: nessuna estraneità dovrebbe renderci indifferenti alla sorte dell’altro.

Per la politica, raccogliere tale interrogativo significa assumere impegni verificabili: servizi consolari accessibili, tutela dei diritti, lingua e cultura, partecipazione democratica, opportunità per i giovani. Significa anche rafforzare la cooperazione tra Italia, Europa e America Meridionale, dando spazio alla formazione, alla ricerca, alla dignità del lavoro e alla cura dell’ambiente.

La speranza cristiana ha un orizzonte che nessun progetto politico può esaurire. A chi opera nelle istituzioni spetta però una responsabilità concreta: rimuovere gli ostacoli che mortificano le persone e aprire possibilità dove oggi prevale la rinuncia. È così che vorrei accogliere il significato di questa visita: facendo della vicinanza un metodo di lavoro e della fraternità un impegno capace di durare.