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La Cgil e la Fillea Cgil di Catania esprimono soddisfazione per l’inserimento della nuova tangenziale tra le priorità infrastrutturali individuate dal sindaco metropolitano Enrico Trantino, con la richiesta alla Regione Siciliana di 28 milioni di euro per lo studio di fattibilità dell’opera. Da anni il sindacato etneo appoggia la proposta che è stata promossa in particolare dall’Ance di Catania.

“È un segnale positivo per un territorio che da troppo tempo paga le conseguenze di una viabilità congestionata e di infrastrutture inadeguate. La nuova tangenziale rappresenta un investimento strategico per migliorare la mobilità, sostenere il sistema produttivo e creare nuove opportunità di lavoro qualificato”, sottolineano il segretario generale della Cgil, Carmelo De Caudo, e della Fillea Cgil di Catania, Vincenzo Cubito.

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“Adesso occorre trasformare questa proposta in atti concreti, garantendo risorse, tempi certi e una programmazione seria. Le infrastrutture sono fondamentali per il rilancio economico e occupazionale della Sicilia orientale, ma devono essere realizzate nel pieno rispetto della sicurezza e dei diritti dei lavoratori”.

Per Cgil e Fillea Cgil, la nuova Tangenziale deve diventare parte di una strategia complessiva di sviluppo sostenibile e modernizzazione del territorio.