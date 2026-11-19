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Il consigliere comunale di Prima l’Italia – Lega sollecita un presidio costante:«Le aree pedonali non diventino terra di nessuno. Servono presenza e interventi concreti per tutelare pedoni, residenti e turisti». Il consigliere comunale di Catania, Maurizio Mirenda, appartenente al gruppo consiliare Prima l’Italia – Lega, ha inviato al sindaco Enrico Trantino, all’assessore alla polizia municipale Orazio Grasso, al comandante della polizia municipale Diego Peruga e al comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, la segnalazione e richiesta urgente di intensificazione dei controlli e ripristino della sicurezza nella zona pedonale della Pescheria di Catania.«La zona della pescheria, nel cuore del centro storico di Catania – dichiara Maurizio Mirenda – rappresenta uno dei principali luoghi di aggregazione e attrazione turistica della città, caratterizzata dalla presenza di numerose attività commerciali, locali di somministrazione e ristorazione, frequentati quotidianamente da cittadini e turisti. Tuttavia, da tempo si registra una grave carenza di controlli e di presidio del territorio, in particolare nelle aree pedonali della zona, dove motocicli, scooter e altri mezzi a motore circolano liberamente, spesso in violazione delle disposizioni che regolamentano l’accesso alle aree interdette al traffico».Secondo il consigliere comunale, si assiste frequentemente al transito di mezzi a motore «senza il rispetto delle regole, con conducenti che circolano anche senza casco e adottano comportamenti pericolosi, mettendo seriamente a rischio l’incolumità di pedoni, famiglie, bambini, residenti e avventori dei locali. Una situazione che genera un diffuso senso di insicurezza e trasmette la percezione di una sostanziale assenza di controlli e di conseguenze per chi viola le regole».Pertanto, Maurizio Mirenda chiede un intervento urgente dell’Amministrazione comunale volto a ripristinare condizioni di sicurezza e legalità nell’intera area della pescheria. In particolare: l’attivazione di un servizio di presidio delle forze dell’ordine, soprattutto nelle ore serali e nei fine settimana, quando si registra la maggiore affluenza; l’intensificazione dei controlli sui motocicli e sugli scooter che accedono abusivamente alle aree pedonali, con l’applicazione delle sanzioni previste nei confronti dei trasgressori; l’adozione di misure concrete per impedire il transito indiscriminato dei mezzi non autorizzati, valutando anche l’installazione o il potenziamento di sistemi di dissuasione e controllo degli accessi e una presenza effettiva e continuativa degli organi di vigilanza, a tutela di residenti, commercianti, cittadini e turisti.«Non è più tollerabile che un’area così importante della città, caratterizzata da una forte vocazione turistica e commerciale, venga lasciata in condizioni di sostanziale assenza di controllo. Non si può continuare a parlare di valorizzazione del centro storico, di turismo e di rilancio della pescheria se poi si consente che un’area pedonale diventi terra di nessuno, dove motocicli e scooter circolano senza rispettare le regole e mettendo a rischio l’incolumità delle persone. La sicurezza non può essere affidata al caso: servono presenza, controlli e interventi concreti», conclude il consigliere di Prima l’Italia – Lega, Maurizio Mirenda