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Progetto EsserCi. A Gela e Niscemi i fumetti difendono l’ambiente. Due laboratori che, grazie al fumettista Franco Sacchetti, ha coinvolto i ragazzi in un percorso ambientalista di conoscenza del proprio territorio

Scoprire il proprio territorio sviluppando la creatività attraverso i fumetti. Un’esperienza che ha reso effervescente il laboratorio che si è tenuto al circolo Arci le Nuvole di Gela e nella sede del di Niscemi. Ospiti d’onore il fumettista e illustratore naturalista, Franco Sacchetti, e la disegnatrice naturalistica Giuliana Pulvirenti.

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In tutto 22 i ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 15 di Gela che, anche grazie alla graphic novel “Fratini D’italia – cronache di resistenza dalle nostre spiagge”, che Sacchetti ha donato ai partecipanti al laboratorio, ha consentito ai provetti fumettisti di conoscere la storia del Fratino, piccolo trampoliere in pericolo di estinzione che nidifica sulle spiagge italiane. L’occasione per immaginare di andare alla scoperta dei luoghi in cui nidifica per diventare loro stessi coloro che possono proteggerlo.

Un laboratorio, “Natura a fumetti. Disegna, scopri, proteggi”, promosso dal Centro di Educazione Ambientale (CEA ODV) di Niscemi nell’ambito del percorso del progetto EsserCi, selezionato dall’Impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

«Siamo felici quando i nostri ragazzi si entusiasmano con le attività che proponiamo loro – afferma Luciana Carfì, presidente del circolo Arci “Le Nuvole” di Gela, capofila del progetto -. In questo caso, poi, hanno conosciuto un artista dal respiro nazionale che, alla sua attività professionale associa l’attivismo ambientale. Una sinergia capace di cambiare il messaggio rivolto ai ragazzi».

Entusiasmante anche per lo stesso ospite l’incontro con i giovani partecipanti al progetto.

«I ragazzi sono stati attentissimi e non è così scontato – commenta Sacchetti -. Io, poi, avevo scoperto che a Gela c’è un sito dunale molto importante, così li ho stimolati a disegnare le dune mettendo i fogli in successione senza interrompere la continuità del disegno. Il Fratino, ovviamente, è stato al centro del laboratorio, vedendo i ragazzi dare spazio, ognuno nel proprio foglio, a una dinamica da definire “di predazione”, per esempio immaginando come contrastare la cornacchia grigia che vuole catturare i pulcini del meraviglioso trampoliere. Un laboratorio grafico veramente molto interessante, che spero resterà per tutti loro un’esperienza da custodire soprattutto nel loro cuore».

Un murale per immaginare il futuro della città

Altrettanto coinvolgenti per i ragazzi il laboratorio e le attività portate avanti a Niscemi grazie anche alla presenza di Franco Sacchetti e Giovanna Pulvirenti, che hanno guidato i 30 partecipanti al progetto nella realizzazione del murale dal titolo “Niscemi prende il volo”. Sicuramente molto di più di un intervento artistico, il risultato di un’esperienza collettiva, di un dialogo tra arte, scienza e scuola, e della convinzione che l’educazione ambientale possa contribuire a ricostruire non soltanto spazi, ma anche consapevolezza, appartenenza e fiducia.

«La nostra associazione nasce e cresce nel tempo grazie ai legami tra le persone e gli altri enti del territorio – dice Manuel Zafarana, presidente del Cea, il Centro di educazione ambientale, di Niscemi – e il laboratorio è stato il punto di approdo del lavoro realizzato nel tempo. Grazie alla presenza di Franco Sacchetti e Giovanna Pulvirenti abbiamo parlato del ripristino del legame con il luogo. Parlando di riforestazione, per esempio, abbiamo potuto ribadire l’idea della formazione di un cittadino modello che deve partire da noi, desiderando migliorare il territorio per lasciarlo in eredità in condizioni migliori. Un percorso conclusosi con il murale, pensato proprio per immaginare il futuro della città. Si può ammirare nel plesso Marsiano dell’Istituto Comprensivo Verga di Niscemi, negli spazi che ospitano le attività del nostro Centro. Dalle ferite della frana alle ali della biodiversità, l’arte ha incontrato la natura trasformandosi in un messaggio di rinascita».

Gela, 18 novembre 2026