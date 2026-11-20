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Diretto magistralmente da Guglielmo Ferro con la collaborazione alla regia di Giampaolo Romania, Enrico Guarneri è lo strepitoso protagonista di Rosso Malpelo di Giovanni Verga.

Un’interpretazione intensa e coinvolgente per una storia che scuote, emoziona e lascia il segno.

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Prodotto dall’Associazione culturale Progetto Teatrando, lo spettacolo andrà in scena dal 27 al 29 novembre 2026 al Golden Palermo.

Una delle novelle più celebri della letteratura verista italiana. Dal taglio intenso e profondamente umano, “Rosso Malpelo” ha per protagonista Enrico Guarneri, interprete di grande sensibilità e forza scenica, supportato dal giovane talento di Ruggero Rizzuti e da un cast di assoluto livello composto da Rosario Marco Amato, Mario Opinato, Plinio Milazzo, Giampaolo Romania, Maria Rita Sgarlato, Giovanni Fontanarosa e Flora Rossitto.

Ambientato nelle dure cave di rena della Sicilia ottocentesca, racconta la storia di un ragazzo emarginato, ormai adulto, segnato dal pregiudizio e dalla crudeltà di un mondo incapace di comprendere la sua fragilità. In un processo irreversibile di disumanizzazione, Malpelo finisce così per trasformare la durezza subita in una corazza, necessaria per sopravvivere a una società priva di empatia, diventando di fatto testimone e coscienza tragica del proprio passato, riletto con spietata lucidità.

La regia di Ferro ricerca inoltre un equilibrio tra denuncia e poesia. Alla crudezza verista di Verga si affianca una dimensione teatrale capace di evocare il dramma universale dell’infanzia negata, dello sfruttamento e dell’ingiustizia sociale, dove non c’è redenzione né consolazione. Il finale lascia aperta una domanda sulla natura dell’uomo.

Rosso Malpelo: dal 27 al 29 novembre 2026 al Golden di Palermo.

Teatro Golden, via Terrasanta 60, Palermo.

Catania, 20 novembre 2026.

Ufficio stampa Teatro Abc Catania – Gino Morabito.