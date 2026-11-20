Intenso pomeriggio di formazione e condivisione civica per la città etnea tenuto il 19 novembre u.s. presso i locali della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo. L’incontro in conferenza, promosso dal Comitato per la difesa della Scogliera d’Armisi, da CittàInsieme e dalle associazioni ambientaliste locali, con una folta partecipazione di cittadini fa da apripista nazionale sulla tutela dei diritti immateriali

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Al centro del dibattito, gli strumenti normativi e culturali per difendere i propri diritti e promuovere un modello di sviluppo urbano alternativo, reale e sostenibile nel tempo, oggi utilizzabili dalle cosiddette “comunità patrimoniali”, ovvero dall’insieme di persone che riconoscono in un bene culturale una parte significativa della propria identità collettiva e vogliono prendersene cura in modo attivo, continuativo e responsabile.

Le più recenti statistiche posizionano Catania agli ultimi posti in Italia per benessere urbano, verde pubblico, fruibilità delle coste e cura dei beni comuni, complice l’assenza di un piano regolatore aggiornato. Una città schiacciata da forti interessi speculativi. Nonostante ferite storiche mai rimarginate, come lo sventramento di Corso dei Martiri a San Berillo, la cementificazione selvaggia viene ancora periodicamente proposta come motore di ricchezza, arricchendo però solo pochi a scapito del futuro della città. È questo il modello di città denunciato dai comitati e dalle associazioni promotrici dell’evento. Un modello contro il quale numerosi comitati spontanei di cittadini si sono attivati in diversi quartieri — Ognina, Librino, Antico Corso, Cibali, Scogliera d’Armisi così come nei quartieri di Librino, San Giovanni Galermo, San Cristoforo, Civita, Corso dei Martiri— per accendere i riflettori sulla partecipazione attiva, chiedendo tutele, cura e un rilancio reale del territorio.

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Questo appello alla cittadinanza attiva guarda a una città in cui l’interesse collettivo non sia sacrificato a quello privato, laddove sia garantito l’accesso gratuito ai diritti fondamentali come la libera fruizione di ambiente, natura e mare.

All’annosa piaga della speculazione edilizia si aggiunge oggi la lotta contro il cosiddetto “estrattivismo turistico”, ovvero lo sfruttamento commerciale incontrollato dei luoghi storici e della memoria locale. I centri urbani vanno considerati beni comuni da tutelare, valorizzare e condividere con l’intera comunità, cosa che oggi il turismo di massa mostra di impedire. Agli abitanti, attraverso la partecipazione attiva, è riconosciuta la capacità di trasformare i quartieri in spazi a misura d’uomo e di sottrarre il patrimonio culturale alle logiche del mercato selvaggio, con l’obiettivo di offrire alle nuove generazioni un’alternativa al degrado urbano, e consentire loro di crescere all’interno di un contesto sociale sano, democratico e fondato sulla cultura civile.

Nel corso della conferenza-incontro è stato esposto ampiamente il caso della Scogliera di Armisi, sottoposta nella mattinata al sopralluogo in presenza del Dr. Fabio Fichera, funzionario antropologo dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale – Ministero della Cultura.

Si è quindi reso pubblico un “Manifesto” a tal fine redatto dalle associazioni civiche e ambientaliste della città, ovvero una carta comune per il diritto della città ai beni immateriali, che si propone come “carta costitutiva” per il dialogo con le istituzioni che si intende portare avanti. Nel documento si richiamano gli strumenti di legge – ovvero la Convenzione Unesco (2003) e la Convenzione di Faro (2005) –. in base ai quali oggi è un diritto di legge avanzare la cittadinanza attiva a difesa del patrimonio culturale, ivi compreso quello immateriale. Ma, ancor più rilevante e fattore di novità, è il ruolo di interlocutori nelle scelte pubbliche riconosciuto alle comunità patrimoniali in un percorso condiviso dalla Carta nota come “Lo Spirito di Napoli” (2023) promossa dall’Unesco per la promozione del patrimonio mondiale culturale e naturale.

Di tutto ciò hanno parlato i relatori rappresentanti delle associazioni e comitati promotori insieme a rappresentanti istituzionali ospiti in presenza e/o in collegamento online, nel corso del pomeriggio.

Ha aperto Mirko Viola, Presidente del Movimento di Società Civile “CittàInsieme”, seguito dal Prof. Attilio Scuderi, Presidente del Comitato per la difesa e la fruizione della Scogliera d’Armisi di Catania che ha altresì coordinato l’incontro.



A seguire, il prof. Leandro Ventura, Direttore dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale – Ministero della Cultura – Patrimonio immateriale; la dr.ssa Laura Cappugi, Dirigente Beni Culturali della Regione Siciliana – Direttrice del Centro Regionale per l’Inventario, la Catalogazione e la Documentazione; la Prof.ssa Irene Falconieri, docente di Antropologia del Patrimonio e del Turismo all’Università di Catania; il Dr. Fabio Fichera, funzionario antropologo dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale – Ministero della Cultura; Paolo Valentini, Segretario del REIS della Regione di Palermo.

Nella seconda sessione della conferenza, dedicata alle “esperienze per il futuro del territorio”, sono stati chiamati a intervenire: Pietro Ciulla, delegato WWF Sicilia; Ing. Giuseppe Rannisi, LIPU Catania, Orti della Susanna e Comitato Parco Acquicella – Monte Vallone; dr.ssa Giusi Milazzo, SUNIA; ing. Mario Spampinato, Osservatorio per le politiche urbane e territoriali; prof.ssa Zaira Dato, Italia Nostra Catania; dr. Franco Russo, Volerelaluna Catania.

La conferenza si è svolta in collegamento anche con omologhi della Spagna. La redazione del Manifesto di Catania con l’azione conseguente, risulta infatti all’attenzione nazionale e oltreconfine, in quanto si pone come primo modello in attuazione di quella cosiddetta Carta di Napoli di cui ha ampiamente parlato il dottor Fichera.