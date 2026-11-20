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CARINI (PA) – Innovare l’educazione ambientale per rendere i più giovani protagonisti del cambiamento. È questa l’idea alla base dell’iniziativa promossa da Dusty che, lunedì 16 e martedì 17 novembre, ha portato Robidone nelle scuole di Carini, coinvolgendo circa 400 alunni degli istituti “Laura Lanza” e “Renato Guttuso”, nel plesso Bivio Foreste.

L’intuizione di Dusty è trasformare la sensibilizzazione ambientale in un’esperienza capace di coinvolgere, incuriosire e lasciare il segno: affiancare alla spiegazione delle regole il dialogo con un robot che risponde alle domande, stimola la partecipazione e aiuta i bambini a comprendere come le scelte quotidiane possano fare la differenza.

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Costruito con materiali di recupero, animato dall’intelligenza artificiale e ideato da Matteo Suzzi, Robidone è stato scelto da Dusty per dare forma a questo approccio nell’ambito del programma Dusty Educational. La sua stessa struttura rende tangibile il messaggio che porta nelle scuole: ciò che viene scartato può acquistare un nuovo valore.

«La mia missione è aiutare tutti ad amare l’ambiente, fare una corretta raccolta differenziata e riciclare senza sprechi»: con queste parole il robot ha accolto gli studenti, dando il via a un confronto fatto di domande, curiosità, risate ed esercitazioni pratiche.

L’elemento innovativo dell’iniziativa risiede nel metodo: i bambini diventano interlocutori attivi, imparano attraverso l’esperienza e possono trasferire in famiglia quanto hanno scoperto a scuola. Grazie all’intelligenza artificiale, Robidone dialoga in tempo reale e adatta il proprio linguaggio all’età degli interlocutori, accompagnandoli tra gli errori più comuni della raccolta differenziata e le soluzioni da adottare ogni giorno. Un compagno di banco fuori dal comune, che trasforma un dovere civico in una scoperta condivisa.

Alla dimensione tecnologica Dusty ha affiancato un gesto concreto: gli alunni sono stati invitati a portare un piccolo rifiuto da apparecchiatura elettrica o elettronica, come un vecchio telecomando, un mouse o un dispositivo non più utilizzato. Il materiale raccolto ha offerto l’occasione per spiegare la differenza tra riuso e riciclo e l’importanza di conferire correttamente i rifiuti elettronici negli appositi circuiti di raccolta.

L’iniziativa esprime una visione precisa dell’impegno di Dusty: investire nell’educazione come parte essenziale della qualità ambientale di un territorio. Il servizio di raccolta si accompagna così a un lavoro sulla consapevolezza, sulle abitudini e sulla responsabilità individuale, attraverso strumenti capaci di parlare alle nuove generazioni.

La collaborazione con il Comune di Carini ha permesso di tradurre questa visione in un percorso condiviso tra azienda, amministrazione e scuole, con l’obiettivo di far crescere una cultura ambientale che, dalle aule, raggiunga le famiglie e l’intera comunità.

Soddisfatta la sindaca di Carini Rossella Covello: «Riteniamo necessario fare educazione ambientale nelle scuole, poiché noi crediamo in un’amministrazione costruttiva che dialoga con i cittadini, a cominciare dai più piccoli».

La prima cittadina ha sottolineato il lavoro dell’assessore Sgroi e il valore delle iniziative educative nei contesti di maggiore fragilità sociale, riconoscendo nel progetto di Dusty un’ulteriore occasione per diffondere le buone pratiche a partire dai più giovani.

«Noi – ha aggiunto – siamo assolutamente contenti di questa attività di Dusty. E lo diciamo con un certo orgoglio: per noi è stato un inizio complesso che adesso sta cominciando a prendere una forma sempre più attiva, sempre più costruttiva e Dusty ci tende la mano».

L’assessore all’Igiene ambientale Salvatore Sgroi ha evidenziato la capacità di Robidone di offrire ai ragazzi strumenti utili per differenziare correttamente e di favorire il passaggio delle conoscenze dalla scuola alla famiglia: «Ho visto un’ottima partecipazione delle studentesse e degli studenti, i quali hanno ben differenziato e secondo me faranno pure da istruttori per i genitori».

«Ringraziamo Dusty perché ci ha offerto questo servizio che è di fondamentale importanza perché i ragazzi imparano veramente quali sono le regole per differenziare bene. Tutto ciò è stato possibile grazie alla collaborazione fattiva che si è creata tra comune e azienda», ha concluso l’assessore.

Anche Ferdinando Scarpello, direttore dell’esecuzione del contratto, ha rimarcato il valore del percorso: «Attività del genere consentono a tutti noi di insegnare ai bambini delle scuole primarie quello che è il valore di una corretta gestione dei rifiuti». Scarpello ha inoltre sottolineato la preparazione già dimostrata dagli alunni e auspicato che possano diventare un tramite verso genitori e nonni, contribuendo a far riconoscere nei rifiuti correttamente separati una risorsa per la comunità.

Con Dusty Educational, l’innovazione entra dunque nelle scuole e diventa uno strumento di cittadinanza: la tecnologia accende la curiosità, l’esperienza facilita l’apprendimento e i più giovani diventano portatori di buone pratiche. È da questa partecipazione che Dusty intende far crescere un cambiamento duraturo nel rapporto tra cittadini e ambiente.