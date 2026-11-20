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Torna «La Scuola della Fotografia», il percorso gratuito promosso da Palermofoto ACSI Matteotti ASD-APS nell’ambito di ERSU Festival II Edizione: il programma con cui l’ERSU sostiene iniziative artistiche e culturali per la comunità universitaria e che ha visto collocarsi al primo posto la scuola di fotografia.

Si tratta di dieci laboratori teorico-pratici, una lezione ogni giovedì dalle ore 18:00 alle ore 20:00, dal 14 gennaio al 18 marzo 2027, che accompagneranno dieci unità di studentesse e studenti di livello universitario in un percorso che va dalla tecnica fotografica al linguaggio visivo, fino a una mostra collettiva finale con inaugurazione nel mese di aprile 2027.

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«Con ERSU Festival, l’ERSU ribadisce con convinzione il proprio ruolo di Ente al servizio delle studentesse e degli studenti: promuovere cultura, crescita e opportunità di partecipazione nella vita universitaria. E questa iniziativa nasce per mettere al centro il talento e le competenze trasversali, offrendo un percorso gratuito e qualificato che unisce tecnica, linguaggio visivo e confronto creativo, rendendo anche la formazione artistica davvero accessibile. Ringrazio Palermofoto per la collaborazione e la partecipazione a Ersufestival: così si valorizzano competenze e sguardo critico, trasformando le idee in un’esperienza concreta che culminerà nella mostra finale in primavera 2027», dichiara il presidente ERSU, Giuseppe Giordano.

Dieci incontri di due ore, quindi, tra lezioni e laboratori nella sala di posa e nella camera oscura dell’associazione. I temi: Come si crea un’immagine; Dipingere con la luce; Qual è la migliore macchina fotografica (per te?); Le istruzioni per l’uso; Come misurare la luce; Imparare le regole per trasgredirle; Aguzziamo la vista e impariamo a guardare meglio; Ottimizzare e conservare le fotografie digitali.

Il percorso si chiuderà con una mostra collettiva delle opere dei partecipanti, con inaugurazione in aprile 2027, presso la sede di Palermofoto. Al termine i docenti premieranno le due fotografie più belle, una di una studentessa e una di uno studente, con in palio la partecipazione gratuita a un corso o workshop avanzato di Palermofoto.

Come partecipare

La partecipazione è gratuita e va inoltrata la candidatura entro lunedì 14 dicembre all’apposito link di iscrizione. Possono candidarsi studentesse e studenti di Università di Palermo, LUMSA, Accademie di Belle Arti di Palermo e Trapani, Conservatori di musica di Palermo, Trapani, Ribera e Caltanissetta, UniCamillus (sede di Cefalù) e CIELS Palermo. Per i 10 posti, assegnati in base alla motivazione e alla disponibilità a frequentare l’intero percorso, è richiesto come requisito la disponibilità di una fotocamera reflex o mirrorless, mentre non è richiesta esperienza. Le candidature dovranno pervenire entro lunedì 14 dicembre 2026 attraverso il modulo online; l’esito verrà comunicato via email entro venerdì 18 dicembre 2026.

Palermofoto ACSI Matteotti ASD-APS è un’associazione fotografica con sede a Palermo, in via Torquato Tasso 4. Organizza corsi, workshop, mostre e incontri sulla fotografia e ha portato i suoi autori ai Rencontres de la Photographie di Arles in Francia.