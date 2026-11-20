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CATANIA – Ancora una volta l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – sezione di Catania – scende in campo per stare al fianco dei bambini della città.

In occasione, infatti, della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che si celebra ogni anno il 20 novembre, oggi verranno effettuate, grazie all’uso dell’Unità Mobile Oftalmica Diagnostica, visite gratuite a partire dalle ore 9 presso l’oratorio salesiano San Giovanni Bosco – parrocchia Santa Maria delle Salette nel quartiere di San Cristoforo. Importante, per realizzare questa giornata, la collaborazione instaurata con il Lions Club Catania Nord e la sua presidente Marisa Falcone.

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Gli screening saranno curati dalla dott.ssa Angela Cantavenera, oculista dell’ambulatorio pediatrico dell’ Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, e dall’ortottista Giusi Di Gregorio.

«Anche quest’anno – dice la presidente dell’UICI di Catania Rita Puglisi – vogliamo creare una sinergia con il territorio e diffondere il concetto di prevenzione. Il nostro scopo è quello di raggiungere chi ha meno possibilità di fare visite: ecco perché siamo noi ad andare da loro».