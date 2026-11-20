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Il 13 novembre 2026 si è svolto a Giarre, presso l’ITIS “E. Fermi”, il convegno sulle infrastrutture e sulla mobilità nella Sicilia orientale e nell’area ionico-etnea, promosso da diverse associazioni del territorio, con la relazione del professor Francesco Russo, ordinario di Ingegneria dei trasporti presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.

All’incontro hanno preso parte le associazioni del territorio: Associazione Politico Culturale Articolo Uno, l’Agorà, Società giarrese di Storia Patria e Cultura, Associazione degli ingegneri ionico etnei, Associazione Amici del Fermi, Agenda Futuro, Coordinamento delle donne zona ionico etnea, SPI CGIL Giarre e ArchLife – architetti per la città, insieme ai sindaci di Giarre, Leonardo Cantarella, di Sant’Alfio, Alfio La Spina, e di Milo, Aurora Catalano, e ai deputati Anthony Barbagallo (PD), Luciano Cantone (M5S) e Salvo Tomarchio (FI), nonché autorevoli esponenti del mondo delle professioni, della società civile e della politica.

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Il confronto ha evidenziato la necessità di affrontare la congestione della tangenziale di Catania tenendo conto anche delle esigenze dell’area ionico-etnea. In questo quadro, le associazioni propongono alla Città metropolitana di Catania e alla Regione Siciliana di includere tra le alternative da studiare anche l’ipotesi A illustrata dal professor Russo: una pedemontana con innesto sull’A18 a Giarre che, attraverso Santa Venerina, Trecastagni, Mascalucia, Belpasso e Paternò, raggiunga l’A19 nei pressi di Motta Sant’Anastasia.

Questa ipotesi merita un approfondimento per il valore del territorio che potrebbe servire: un’area con un importante settore agricolo, dalle produzioni vitivinicole al florovivaismo e all’ortofrutta, con esigenze di collegamento tra aziende, mercato ortofrutticolo e principali reti di trasporto. A queste si affiancano le attività turistiche della costa e dell’Etna, il porto di Riposto e il collegamento con l’area taorminese attraverso il nodo ferroviario di Giarre–Riposto. Una rete infrastrutturale adeguata può rafforzare queste relazioni, migliorando gli spostamenti dei residenti e l’accessibilità per imprese e visitatori.

Lo studio richiesto dovrebbe confrontare l’ipotesi da Giarre con quella da Acireale, utilizzando dati aggiornati e criteri omogenei per valutarne benefici, costi e impatti. Dovrebbe inoltre verificare il possibile raccordo con uno svincolo Giarre Nord–Mascali e gli effetti sull’attraversamento del centro di Giarre verso il mercato ortofrutticolo e Mascali.

Le associazioni del territorio invitano pertanto le amministrazioni locali a farsi carico degli sviluppi della proposta, promuovendo un’interlocuzione con la Città metropolitana di Catania e la Regione Siciliana affinché l’ipotesi “A”, ovvero una pedemontana con innesto sull’A18 a Giarre, venga inclusa negli approfondimenti tecnici e nel confronto istituzionale sulle alternative alla tangenziale.

Le associazioni firmatarie:

Agenda Futuro – ArchLife – architetti per la città – Associazione Amici del Fermi – Associazione degli ingegneri ionico etnei – Associazione l’Agorà – Associazione Politico Culturale Articolo Uno – Coordinamento delle donne zona ionico etnea – Società giarrese di Storia Patria e Cultura – SPI CGIL Giarre