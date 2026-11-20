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Sono arrivati da tutta Italia: dalle province del Centro-Nord a quelle del Sud e delle Isole – molti con il vestito delle grandi occasioni, altri indossando abiti casual -, tutti per assistere a un evento destinato a restare nella storia della Confederazione. Arrivano nel padiglione della Fiera di Roma a gruppi e, dopo i saluti e i convenevoli con i colleghi delle delegazioni delle altre province, si mettono in posa per le foto ricordo da appendere nelle stanze degli uffici o nel salotto di casa. Particolarmente folta la partecipazione della delegazione siciliana, capitanata dal presidente e dal segretario regionale, insieme ai presidenti e ai segretari delle associazioni territoriali.

Quelli arrivati a Roma per partecipare all’Assemblea nazionale della CNA sono artigiani e piccoli imprenditori vessati da innumerevoli problemi: dalla burocrazia alle tasse, dai giovani che continuano a guardare con diffidenza al loro mondo alle difficoltà di accesso al credito, che arriva sempre con il contagocce, in particolare agli operatori del Sud e della Sicilia. Non si aspettano molto dal Presidente della Repubblica sul piano delle risposte concrete, perché sanno che i suoi compiti non sono quelli di affrontare e risolvere direttamente i problemi del Paese, responsabilità che spetta al Governo. Confidano, tuttavia, in un messaggio di indirizzo che solleciti le istituzioni a farsi carico delle difficoltà del sistema produttivo e a riconoscere che l’artigianato e la piccola impresa, nonostante gli innumerevoli ostacoli, contribuiscono ogni giorno a tenere in piedi l’Italia.

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Anche per questo l’arrivo del Presidente Mattarella viene accolto da una vera e propria selva di applausi, a sottolineare l’affetto e il consenso di cui gode tra le imprese artigiane del Paese. «Valore Futuro. 80 anni di saperi, passione e coraggio. Continuare a guardare avanti, per costruire assieme»: è questo il tema dell’Assemblea, che celebra gli ottant’anni di vita dell’organizzazione e campeggia sui monitor e sui cartelloni sparsi all’ingresso e all’interno del padiglione. Nelle prime file hanno preso posto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il presidente del CNEL Renato Brunetta, il presidente della Regione Lazio e numerosi parlamentari di diversi schieramenti politici. Tra le presenze segnalate anche la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Ad accoglierli è il presidente nazionale della CNA, Dario Costantini, che trasuda soddisfazione e orgoglio per la grande partecipazione a un evento impreziosito dalla presenza della massima carica dello Stato.

A condurre la manifestazione è il giornalista e professore Francesco Giorgino, che sottolinea come gli ottant’anni della CNA rappresentino non soltanto un momento celebrativo, ma un’occasione per riflettere sul futuro dell’artigianato italiano. Un settore che ha contribuito alla crescita economica e sociale del Paese, diventando uno dei pilastri del Made in Italy grazie alla qualità delle produzioni e alla capacità di trasmettere competenze tra generazioni. Giorgino evidenzia come l’artigianato contemporaneo sappia coniugare tradizione e innovazione, lavoro manuale e intellettuale, mercati locali e globali. Particolarmente significativo il richiamo al rapporto tra sapere e saper fare, considerati inseparabili, e al valore della manualità come espressione di autenticità, creatività e sostenibilità. Un’attività che, oltre a generare ricchezza, contribuisce a rafforzare la coesione sociale e il senso di appartenenza alle comunità.

La giornata si apre con l’esecuzione dell’inno nazionale e di quello europeo, seguita dalla lettura del messaggio inviato da Papa Leone XIV attraverso il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin. Il Pontefice incoraggia la CNA a perseverare nella promozione di un modello d’impresa fondato sulla dignità della persona umana e sul primato della solidarietà, auspicando un rinnovato impegno a custodire l’umanità del lavoro.

È quindi Costantini a ripercorrere la storia della Confederazione, nata il 9 dicembre 1946, quando un gruppo di artigiani provenienti da diverse città italiane decise di unirsi per contribuire alla ricostruzione del Paese. Dal fotografo al sarto, dal falegname al calzolaio, uomini e donne accomunati dalla fiducia nel lavoro e nella possibilità di costruire un futuro migliore. Ottant’anni dopo, osserva il presidente, la bottega è diventata impresa, i mestieri hanno incontrato la tecnologia e i mercati si sono allargati, ma resta intatto il legame tra lavoro, creatività e responsabilità verso la comunità. «Le nostre imprese non chiedono privilegi, chiedono di poter lavorare, investire, assumere, crescere», sottolinea Costantini, indicando nella crescita economica una condizione indispensabile per sostenere il welfare, aumentare i salari e offrire opportunità ai giovani.

Numerose le questioni affrontate nella relazione. A partire dal costo dell’energia, che secondo le stime della CNA nel 2026 porterà famiglie e imprese italiane a sostenere una spesa complessiva superiore ai 200 miliardi di euro, rendendo necessaria una riduzione strutturale dei costi. Centrale anche il problema del ricambio generazionale: nei prossimi cinque anni le piccole imprese avranno bisogno di 750 mila lavoratori, soprattutto tecnici e figure qualificate, mentre l’Italia continua a perdere giovani. Da qui l’importanza di rafforzare la formazione, l’apprendistato e l’orientamento scolastico, anche attraverso il progetto «Artigiani in classe», promosso con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Altrettanto urgente è la questione della continuità aziendale: quasi 315 mila titolari di imprese individuali hanno almeno settant’anni e oltre un milione di attività si avvicina al problema della successione. Per questo Costantini chiede regole fiscali più semplici e stabili, strumenti che favoriscano il passaggio generazionale e un maggiore sostegno all’accesso al credito.

Il presidente richiama inoltre quattro risultati fondamentali ottenuti dalla CNA insieme alle altre organizzazioni artigiane: il percorso di riforma della legge quadro sull’artigianato, risalente al 1985, per consentire alle imprese di crescere senza perdere la propria identità; la tutela della denominazione «artigianale», per contrastare la concorrenza sleale e valorizzare le produzioni autentiche; il progetto di rilancio di Artigiancassa, per rafforzare il sostegno finanziario alle imprese; e l’avvio dei corridoi professionali per l’artigianato, con una scuola di formazione in Egitto destinata a preparare giovani lavoratori da inserire nelle aziende italiane. Costantini richiama anche l’importanza dell’accordo sulla contrattazione e sulla rappresentanza e del sistema della bilateralità, ribadendo che il futuro dell’artigianato passa dalla capacità di innovare, anche attraverso l’intelligenza artificiale, senza rinunciare alla centralità della persona. «Un’impresa artigiana deve poter crescere senza smettere di essere artigiana», afferma, indicando la necessità di costruire un Paese nel quale fare impresa rappresenti un’opportunità e non una corsa a ostacoli.

Particolarmente significativo il discorso pronunciato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che richiama il contributo dato dagli artigiani alla democrazia, alla ricostruzione e allo sviluppo economico e sociale dell’Italia. Il Capo dello Stato ricorda che l’artigianato italiano conta oltre 1,1 milioni di imprese e più di 2,6 milioni di addetti, una rete capillare che accompagna la vita quotidiana delle famiglie e sostiene le comunità. Richiamando l’articolo 45 della Costituzione, che affida alla legge la tutela e lo sviluppo dell’artigianato, Mattarella sottolinea il valore della pluralità delle forme d’impresa, definita una vera e propria «biodiversità imprenditoriale», garanzia di libertà e risorsa per il Paese. Un’attenzione particolare viene dedicata ai giovani, alla formazione, alla figura del maestro artigiano e all’apprendistato, insieme all’apprezzamento per il progetto della CNA sulla formazione di lavoratori all’estero. Il Presidente evidenzia inoltre come i lavoratori immigrati inseriti nelle attività artigiane possano contribuire a tramandare competenze e mantenere in vita mestieri e servizi essenziali per i territori, contrastandone la progressiva scomparsa, soprattutto nelle aree interne e nei piccoli borghi. «L’artigianato è una difesa del territorio», afferma, riconoscendone il contributo all’identità, alla bellezza e alla coesione sociale delle comunità. Infine, a nome della Repubblica, ringrazia gli artigiani per quanto hanno fatto in questi ottant’anni e per quanto continueranno a fare: «Il vostro futuro, il futuro delle imprese artigiane, riguarda tutti gli italiani. È parte del loro futuro». Parole accolte da un lungo applauso.

L’Assemblea prosegue con la proiezione di alcuni video dedicati alla storia e alle prospettive della Confederazione. Particolarmente significativo quello sul progetto formativo della CNA in Egitto, nel quale alcuni giovani raccontano le esperienze maturate nei laboratori di meccatronica, progettazione industriale, tornitura e sistemi elettrici, esprimendo il desiderio di trasferirsi in Italia per lavorare e continuare a formarsi. A seguire, un momento dedicato all’imprenditoria femminile, affidato all’attrice Laura Chiatti, che interpreta la storia di una donna cresciuta nell’officina del padre e diventata imprenditrice in un settore tradizionalmente maschile. Un racconto che attraversa i pregiudizi, le difficoltà del passaggio generazionale e la sfida di conciliare lavoro e maternità, fino alla scoperta del valore della CNA come comunità capace di offrire sostegno, confronto e opportunità di crescita.

Tra i momenti più attesi anche la partecipazione del cantautore Riccardo Cocciante, accolto da una standing ovation e presentato da Giorgino come un «artigiano della musica». Una definizione condivisa dall’artista, che rivendica il valore della creatività e dell’espressione personale rispetto alla progressiva industrializzazione della produzione musicale. Cocciante, che nel 2026 ha compiuto ottant’anni proprio come la CNA, ripercorre anche la nascita di Notre Dame de Paris, inizialmente considerata dai produttori un’opera troppo innovativa, prima di regalare al pubblico un’emozionante esibizione musicale. A conquistare la platea è anche Lino Banfi, che alterna ironia e commozione raccontando le proprie origini in una famiglia di artigiani e ricordando quando, da bambino, costruiva piccoli pupazzi con materiali di fortuna per far sorridere gli altri bambini durante la guerra. L’attore richiama inoltre il valore della famiglia, dei nonni e dei legami tra generazioni, offrendo una testimonianza dell’importanza dell’esperienza degli anziani, il cui contributo era stato riconosciuto anche da Costantini, che aveva definito i pensionati della CNA «consulenti valoriali». Particolarmente toccante il ricordo della moglie Lucia, parrucchiera, che lo sostenne nei momenti più difficili della carriera, incoraggiandolo a non abbandonare il mestiere di attore.

Nel finale Costantini richiama sul palco i tre artisti per un riconoscimento, ma riserva un applauso speciale ai veri protagonisti della giornata: gli artigiani arrivati da ogni parte d’Italia, molti dei quali hanno affrontato lunghi viaggi e rinunciato a una giornata di lavoro pur di essere presenti. Ringrazia inoltre i segretari, i direttori, i collaboratori e le famiglie che sostengono quotidianamente la vita associativa, ricordando che la CNA conta oggi oltre mille sedi e più di seimila dipendenti in tutta Italia. A chiudere simbolicamente la parte pubblica dell’Assemblea è un ologramma di Leonardo da Vinci, che si presenta agli artigiani come un loro antenato e li invita a non temere l’innovazione e l’intelligenza artificiale, ma a utilizzarle come strumenti al servizio della creatività umana. Una conclusione che riassume il significato dell’intera giornata: custodire ottant’anni di storia senza restare prigionieri della nostalgia, continuando a investire nelle competenze, nei giovani e nella capacità di trasformare le idee in realtà. Per gli artigiani arrivati a Roma con le loro preoccupazioni e le loro speranze, il riconoscimento più importante resta forse quello espresso dal Presidente della Repubblica: la consapevolezza che il loro lavoro, spesso silenzioso e lontano dai riflettori, continua a rappresentare una risorsa indispensabile per il futuro dell’Italia.

Conclusa la cerimonia celebrativa, il programma prevedeva la prosecuzione dei lavori alle ore 14:00 con una seduta privata dell’Assemblea nazionale, riservata ai delegati della Confederazione. Un appuntamento che ha voluto tenere insieme ottant’anni di storia e le sfide future dell’artigianato italiano, ribadendo il ruolo fondamentale delle piccole imprese nello sviluppo economico e sociale del Paese.