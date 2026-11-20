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FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL di Catania

C’è forte preoccupazione per il futuro del Lotto 3 della Ragusa-Catania. FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL di Catania denunciano il perdurare di gravi ritardi e mancati versamenti cassa edile nel cantiere affidato a CMC Ravenna e chiedono al presidente della Regione, Renato Schifani, in qualità di commissario straordinario dell’opera, la convocazione urgente di un tavolo istituzionale di crisi.

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A destare particolare allarme è il divario nell’avanzamento dei lavori: appena il 3% per il Lotto 3, contro una percentuale vicina al 50% negli altri tre lotti. Una situazione che rischia di compromettere i tempi di completamento di un’infrastruttura strategica per la Sicilia.

Sul fronte occupazionale, le organizzazioni sindacali chiedono garanzie concrete sulla continuità lavorativa e sul rispetto degli obblighi contrattuali. Preoccupano inoltre i mancati pagamenti delle retribuzioni di ottobre in altre commesse della stessa società, mentre i dipendenti del Lotto 3 hanno ricevuto regolarmente lo stipendio. A ciò si aggiunge la questione degli accantonamenti alla Cassa Edile, fermi a maggio 2026, con possibili conseguenze anche sulla gratifica natalizia.

«Non è più accettabile che i lavoratori continuino a vivere nell’incertezza e che un’opera pubblica di questa importanza proceda a ritmi incompatibili con le esigenze del territorio. Servono risposte immediate, responsabilità precise e un cronoprogramma credibile», dichiarano unitariamente le tre sigle sindacali.

La vertenza riguarda anche la sicurezza stradale: i ritardi nella realizzazione del nuovo collegamento prolungano le condizioni di rischio sull’attuale arteria, già segnata da numerosi incidenti mortali.

FENEAL, FILCA e FILLEA sollecitano quindi un confronto urgente tra Regione, ANAS, CMC Ravenna e sindacati, per chiarire le condizioni economiche e produttive dell’appalto, garantire la tutela occupazionale, verificare il rispetto degli obblighi contrattuali e definire tempi certi per la prosecuzione dei lavori.

«Il Lotto 3 non può diventare l’anello debole della Ragusa-Catania. Sono in gioco il futuro dei lavoratori, la sicurezza dei cittadini e la credibilità degli investimenti pubblici. La Sicilia non può più aspettare».