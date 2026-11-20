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La petizione in difesa della Scogliera d’Armisi è pronta per essere consegnata. Il Comitato per la difesa e la fruizione della Scogliera d’Armisi di Catania annuncia un nuovo importante passaggio della mobilitazione cittadina, con la pubblicazione del “Manifesto di Catania”, documento firmato da alcune delle più importanti associazioni ambientaliste e civiche, oltre che dallo stesso Comitato, e aperto alle adesioni di altre associazioni interessate.

Il Manifesto, al centro dell’incontro del 19 novembre a Cittainsieme, è il frutto del lavoro comune di questi anni. Un punto di arrivo e, insieme, un punto di partenza.

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«Spieghiamo qui che città vogliamo: una città in cui non si possano deturpare bellezza, memoria, identità e diritti per gli interessi economici di pochi. Indichiamo, anche alle istituzioni, ciò che chiediamo da questo momento in poi: forme di consultazione permanente della città per il rispetto dei suoi beni comuni e programmazioni sostenibili e rispettose di ambiente, cultura, memoria, futuro e diritti, in particolare delle nuove generazioni», spiega il Comitato.

«Noi non vogliamo una città in vendita o in svendita al primo milionario di turno. Per evitare scempi ambientali e culturali, chiediamo forme vere, e non di facciata, di difesa e promozione della nostra città. Vogliamo una città che sia delle cittadine e dei cittadini catanesi».

Per il Comitato si tratta di un passaggio particolarmente significativo, che raccoglie i risultati di anni di mobilitazione e impegno per la tutela della Scogliera d’Armisi.

«Tutta la nostra battaglia di questi anni, i ricorsi che continuano, gli esposti, i dossier che hanno determinato la dichiarazione di “Luogo dell’identità e della memoria” per la Scogliera d’Armisi, sono stati importanti in questo percorso. Hanno mostrato che si può combattere contro ingiustizie sociali e ambientali evidenti. Ma si vince e “si conta” solo se si è uniti. Per questo ringraziamo tutte le altre associazioni che hanno firmato il Manifesto di Catania».

Come sottolineato dagli stessi promotori, si tratta di «un Manifesto per una città normale e che smetta di divorare se stessa».

Il Comitato annuncia inoltre che sono già in fase di definizione nuove forme di promozione, presentazione e azione comune che stanno iniziando a nascere dal Manifesto stesso, con l’obiettivo di rafforzare la partecipazione cittadina e la difesa del patrimonio ambientale e culturale di Catania.

Intanto, domenica 29 novembre, alle ore 17:30, presso il Centro Zō – Culture Contemporanee, nell’area delle Ciminiere, si terrà la proiezione del documentario di Marco Pirrello “Un mare minore”. Un’opera che permette di conoscere i fondali, le grotte e tutta la bellezza del mare catanese, mostrando anche i rischi del progetto che vorrebbe cancellarla.

Il Comitato invita infine cittadine, cittadini e associazioni a leggere e diffondere il Manifesto di Catania, per contribuire alla costruzione di una città più attenta alla tutela dei propri beni comuni, della propria memoria e del proprio futuro.