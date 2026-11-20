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CATANIA – Si è conclusa con un bilancio straordinario l’edizione 2026 di SposinLove, l’appuntamento di riferimento per il settore wedding che ha trasformato gli spazi espositivi di SiciliaFiera in un grande laboratorio creativo dedicato al matrimonio contemporaneo. Con quasi 10.000 presenze registrate e un incremento del 30% rispetto alla passata edizione, la manifestazione conferma la vitalità di un mercato in continua evoluzione, dove il giorno delle nozze si trasforma sempre più in un’esperienza immersiva, personalizzata e capace di emozionare.

«Siamo estremamente soddisfatti dei risultati di questa edizione – ha dichiarato Alessandro Lanzafame, presidente di Eurofiere e organizzatore di SposinLove –. La fiera si è confermata ancora una volta il luogo ideale in cui far incontrare l’eccellenza artigianale con le nuove visioni del wedding».

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Passeggiando tra gli stand è emersa con forza la trasversalità di un comparto che unisce abiti da sposa e da sposo, allestimenti floreali, catering, ristorazione, viaggi di nozze e persino servizi immobiliari, passando per intrattenimento, beauty, bomboniere, fotografia, video e gioielleria. Moda, design, gastronomia e turismo dialogano oggi per dare vita a eventi cuciti su misura, perché gli sposi desiderano ormai vivere esperienze fuori dagli schemi e lasciare il segno, scegliendo proposte audaci che spaziano dagli scatti fotografici subacquei fino alla realizzazione di sculture a grandezza naturale che riproducono le loro stesse sembianze.

Anche la scelta delle location riflette questo desiderio di unicità: accanto alle dimore storiche e ai bagli siciliani, si fa strada la ricerca di luoghi non convenzionali, come cantine vinicole, serre botaniche, antiche tonnare e spazi industriali recuperati.

Sul fronte moda, le collezioni 2026/2027 raccontano una sposa dal fascino sofisticato. Se da un lato tornano corsetti strutturati, pizzi preziosi, trasparenze delicate e ricami floreali tridimensionali, dall’altro si affermano linee scivolate in mikado, seta e raso, impreziosite da drappeggi morbidi, maxi fiocchi e perle. La vera novità, però, è la voglia di osare con abiti trasformabili con sopragonne o maniche rimovibili per cambiare look tra cerimonia e festa. Allo stesso modo, lo sposo riscopre il piacere di distinguersi abbandonando il rigore del classico completo blu o nero per abbracciare tonalità calde come sabbia, tortora e terracotta.

Questa esplosione di carattere si ritrova anche nella mise en place, dove le palette neutre lasciano sempre più spazio a allestimenti dai colori forti e avvolgenti. Le tavole nuziali delle prossime stagioni osano con accostamenti che uniscono il bordeaux intenso, il verde bosco, l’ocra, il blu cobalto. A catturare lo sguardo sono soprattutto i centrotavola insoliti e scultorei.

Accanto alle novità estetiche, SposinLove 2026 ha riservato ampio spazio anche ai contenuti e al sociale. Tra i momenti più toccanti si distingue il Make up Day realizzato insieme alle donne di ACTO Sicilia, operate di tumore ovarico e protagoniste di una giornata dedicata alla bellezza e alla rinascita personale. Non sono mancati inoltre i tavoli di confronto tra wedding planner, per approfondire il ruolo sempre più strategico di questa figura nella regia complessiva dell’evento, mentre la presenza di Ignazio Moser come ospite d’onore ha contribuito ad accendere ulteriormente i riflettori sulla manifestazione.

Archiviato il successo di quest’anno, la macchina organizzativa è già al lavoro per la prossima edizione, con l’obiettivo di continuare a innovare, sorprendere e anticipare i desideri delle coppie di domani.